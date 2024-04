Steekpartij op straat in Oss: tweede verdachte (46) aangehouden

Er is een tweede verdachte opgepakt voor een steekpartij afgelopen dinsdag in Oss. Het gaat om een man van 46 uit deze stad. Snel na de steekpartij werd al een vrouw van 25 aangehouden. Zij was een bekende en ook een stadgenoot van het slachtoffer, een man van 34 uit Oss. De vrouwelijke verdachte is vrijdag weer vrijgelaten. Het slachtoffer raakte niet levensgevaarlijk gewond.

Rond kwart over twee dinsdagmiddag werd bij de politie gemeld dat er een gewonde man op de Hertogensingel in Oss lag. Het 34-jarige slachtoffer was neergestoken. Uit verder onderzoek bleek al snel dat hij niet op de Hertogensingel, maar op de Johannes Poststraat gewond moest zijn geraakt. Op beide plekken zocht de politie naar sporen en sprak ze met voorbijgangers. Dezelfde dag werd de vrouw van 25 opgepakt. Dat gebeurde op de Linkensweg in haar woonplaats, agenten hadden haar herkend. Nader onderzoek bracht aan het licht dat er waarschijnlijk een tweede verdachte betrokken was bij de steekpartij. Vandaar de aanhouding van de man uit Oss. Hij werd zondag ingerekend en hij wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Den Bosch.