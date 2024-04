Cocaïne tussen bananen: bendeleden krijgen zeven en acht jaar cel

Een man (53) uit Geertruidenberg gaat acht jaar en een maand de cel in omdat hij met een bende vanuit Zuid-Amerika drugs naar Europa heeft gesmokkeld. Dat gebeurde tussen bananen. Een man (57) uit Herpt kreeg hiervoor een jaar minder celstraf van de rechtbank in Zwolle. Beiden moeten ook een boete van 72.000 euro betalen.

Met zes andere bendeleden communiceerden ze over hun drugspraktijken via Anom, een versleutelde berichten-app waarmee ze dachten veilig te kunnen communiceren. Deze berichtendienst bleek echter opgezet in opdracht van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. Zo kon de politie meelezen en toeslaan.

Jules A., de man uit Geertruidenberg, wordt gezien als de man die de touwtjes in handen had. Hij onderhield in Zuid-Amerika de criminele contacten. Tegen hem was negen jaar geëist.

Succesvol paardenfokker

Het Openbaar Ministerie had tegen Jan V. uit Herpt (57) acht jaar gevangenisstraf geëist. V. was ooit een succesvolle paardenfokker. De informatie die de politie uit honderdvijftigduizend telefoonberichten haalde, leidde in juni 2021 tot zijn arrestatie.

Volgens justitie was hij de geldschieter voor de criminele organisatie. “Vanwege zijn paardenhandel beschikte hij over veel contant geld", zo werd tijdens een van de zittingen verteld. De bende handelde onder meer in cocaïne, MDMA, dat is de werkzame stof in xtc-pillen, en ketamine, van oorsprong een pijnstillend middel, maar de laatste jaren populair als partydrug.

De drugs werden tussen bananen vervoerd. Ze waren afkomstig uit Ecuador en Colombia en hadden de Duitse stad Hamburg als bestemming. Eén transport, waarbij tien kilo coke verstopt zat tussen bananen, werd door de rechtbank bewezen geacht.

