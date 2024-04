Kogels afgevuurd op sportschool en auto: twee mannen (20 en 21) aangehouden

De politie heeft dinsdag twee verdachten aangehouden voor een schietpartij bij een vechtsportschool in Breda. Het gaat om een 21-jarige man uit Loosdrecht en een 20-jarige Rotterdammer. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn bij een schietpartij, waarbij meerdere kogels werden afgevuurd op twee kickboksers die net uit de sportschool kwamen.

De schietpartij bij de sportschool aan de Duivenstraat vond plaats op 12 december vorig jaar. Een Poolse kickbokser (31) en zijn tegenstander werden na de training beschoten toen zij in hun auto stapten. Vier kogels vlogen door de auto en drie kogels vlogen door de ramen van de sportschool. Hoewel daar op dat moment bezoekers aan het sporten waren, raakte er niemand gewond.

Het zou volgens het Brabants Dagblad om topkickbokser Arkadiusz Wrzosek gaan. Hij en zijn sparringpartner waren op trainingskamp in ons land en zeggen geen idee te hebben waarom ze werden beschoten.

Tien tips na binnengekomen

De schutter sloeg na de schietpartij op de vlucht en wist te ontkomen. In de tv-programma’s Opsporing Verzocht en Bureau Brabant werden onlangs beelden getoond van de schietpartij. Daarop is te zien dat de schutter wegrent en af en toe nog omkijkt. Daarna heeft hij zich omgekleed en is hij met andere kleren vertrokken in een Opel Corsa.

Naar aanleiding van de uitzendingen kwamen er tien tips bij de politie binnen. Die kon dinsdagochtend twee verdachten aanhouden. Of de mannen naar aanleiding van de uitzendingen zijn aangehouden kan de politie niet zeggen. De schutter wordt nog steeds gezocht.

In de video van Bureau Brabant hieronder zie je beelden van de schietpartij: