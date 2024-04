Man thuis met veel geweld overvallen: hogere straffen dan geëist

Drie Spanjaarden gaan drie jaar de cel in, omdat ze in december 2022 met veel geweld een huis in Hooge Mierde hebben overvallen. De rechtbank in Den Bosch legt de mannen van 21 en 23 dezelfde straf op, omdat ze samen hebben opgetrokken.

Het Openbaar Ministerie had voor het drietal één jaar cel geëist. In het huis wilden ze een schuld innen bij een Portugese arbeidsmigrant. Ze waren allemaal actief in de drugswereld. De verdachten gingen in de ochtend van 8 december 2022 vanuit België naar het vakantiehuis aan de Eendengoor in Hooge Mierde. Ze sloegen het slachtoffer tegen het hoofd, sloegen hem met een mes op zijn hoofd en zetten dat mes ook op zijn gezicht. Ook schopten ze het slachtoffer meermalen tegen zijn borst en ribben. Beangstigend en traumatisch

Terwijl een van de verdachten bij het slachtoffer bleef, haalden de anderen goederen uit een slaapkamer. Ze gingen ervandoor met een telefoon, een PlayStation, kleding en schoenen. Volgens de rechter schrikken de mannen niet terug om zwaar geweld tegen anderen te gebruiken. Voor het slachtoffer was het ongetwijfeld een bijzonder beangstigende en traumatische ervaring waarvan hij nog jarenlang last kan hebben, zo schat de rechter in. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Gewelddadige woningoverval op vakantiepark, jaar cel geëist