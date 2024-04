Drugslab Brabantse Wal was van Mexicanen, maar van wie was de drugsput?

Het laboratorium bij de geruchtmakende drugsput in Halsteren was van een bende die intensief samenwerkte met een Mexicaans drugskartel. Politie en justitie hebben kopstukken en laboranten opgespoord. Maar het blijft onduidelijk wie het giftige afval loosde in het natuurgebied. Niemand is er direct van beschuldigd. En daarmee blijft de rekening van minstens twee miljoen euro liggen en lijkt een schadeclaim heel erg lastig.

Dat is donderdag duidelijk geworden op de eerste rechtszaak tegen drie vermeende kopstukken van de drugsbende. De officier van justitie eiste tot bijna elf jaar gevangenisstraf.

Het verhaal over de drugsput speelde een bijrol in de rechtszaal. “Helaas is het niet mogelijk om deze lozing aan dit onderzoek te koppelen, ondanks dat een verband toch zeer aannemelijk is. Technisch en juridisch is het zeer lastig te bewijzen”, zei de officier van justitie. “Desondanks vinden we dat deze lozing aandacht verdient. Het is de grootste en duurste drugslozing in de Nederlandse geschiedenis. Er is letterlijk een krater geslagen in een eeuwenoud bos. Er zijn ruim 400 bomen gekapt en er is 6500 kubieke meter grond afgegraven. Dat zijn meer dan drie olympische zwembaden vol.”

'Frustrerend'

De officier benadrukte de grote impact op de samenleving. “De schade is ruim twee miljoen euro.”

Hij noemde het ‘frustrerend’ dat de kosten niet verhaald kunnen worden en denkt dat een civiele zaak nog een oplossing is, dus zelf een rechtszaak aanspannen tegen veroordeelde verdachten bijvoorbeeld.

Bos

Het cokelab zat aan een doodlopende weg tussen landgoed Vrederust en snelweg A4, aan een bosrand. Het draaide tussen 29 maart tot 4 mei 2020 en werd gebouwd voor 130.000 euro. Er werkten zes mannen, Dat werd duidelijk uit de criminele chats.

Nadat digitale agenten via de chats het lab op het spoor kwamen, volgde in januari 2021 een inval in het ‘slapende lab’. Er was niemand binnen, maar het kon zo weer in gebruik worden genomen.

Put

De inval was beperkt. Een bosje van Brabants Landschap achter het lab sloegen de agenten over. Pas twee maanden later werd bij toeval op veertig meter van het lab, een verborgen put gevonden. Die was afgedekt met bladeren, takken en planken. Er zat witte prut met kristallen tegen de randen en over de volle breedte zat de bodem vol chemisch afval.

De schoonmaak begon eind vorig jaar. De provincie Noord-Brabant betaalt mee. Vuile grond is afgevoerd voor schoonmaak en recycling. Milieudeskundigen bereiden zich nu voor op de grondwaterschoonmaak.

Voor de rechtbank in Zwolle begon donderdag het proces over mensen die mogelijk achter de put zaten. Twee Rotterdamse mannen worden als de leiders gezien. Ze zijn allebei spoorloos. Tegen hen werd 10 jaar en 7 maanden celstraf geëist.

En dan is er nog een man (63) die een tijdje in Den Bosch woonde. Justitie ziet hem als leverancier van grondstoffen en onderdelen van het lab. Hij zou ook coke hebben meegenomen voor de internationale handel. Zo had de bende ook Russische klanten. Tegen hem werd acht jaar geëist.

Komend najaar volgen meer rechtszaken over de bende die uit minstens tien mensen bestond. Zo zijn er ook twee bouwers van het lab gevonden.

