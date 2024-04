112-nieuws: scooter en auto botsen • drugs en wapens gevonden bij controle

16.35

Een gasleiding aan de Sint Josephstraat in Roosendaal is vanmiddag geraakt tijdens werkzaamheden op een bouwterrein. Volgens een 112-correspondent is er een sterke gaslucht te ruiken in de omgeving. De brandweer en Enexis zijn aanwezig. Een groot gedeelte van de omgeving is afgesloten voor verkeer.

