112-nieuws: weg afgesloten vanwege vloeistof • A27 weer open

01.07

Op de Kruislandseweg in Oud Gastel is gisteravond de weg afgesloten omdat er een onbekende vloeistof op het wegdek lag. Het gaat om een spoor van tientallen meters, de gemeente is ingeseind om het op te ruimen. De weg blijft voorlopig dicht tussen de kruisingen aan de Watermolen en Moleneind.

Langs de weg lag ook een kapotgereden jerrycan. De brandweer heeft de stof onderzocht en concludeerde dat het geen gevaarlijke stof was. Wat er precies in de jerrycan zat, is niet bekend.