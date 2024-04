Rechtszaak over enorme drugsput begonnen: grote vraag is wie de put groef

De put bij Halsteren waar giftig drugsafval werd geloosd, is het meest zichtbare litteken dat de drugsmaffia ooit achterliet in Brabant. Het gat ziet er uit als een krater. Vierhonderd bomen sneuvelden, dieren verdwenen en talloze vrachtwagens vies zand werden weggegraven. Wie de put groef en vol liet stromen met giftig afval is bij het begin van de enorme rechtszaak niet helder. En dat zorgt voor frustratie.

Het ligt voor de hand: een drugslab en een drugsput als buren met amper veertig meter bos ertussen. Binnen in het drugslab cocaïneresten en buiten in de put ook. Een en een is twee. En dan zijn er ook nog verdachten gepakt die ermee bezig waren.

Toch hebben de aanklagers van het Openbaar Ministerie (OM) besloten om geen namen te plakken op de drugsput. Er is voor zover bekend nog niemand aangeklaagd. Het is juridisch lastig, volgens het OM.

Mexicaans drugskartel

Donderdag begon de megazaak tegen twee vermeende kopstukken van de bende achter het drugslab en een mogelijke leverancier. De officier zei meteen: “Het was helaas het niet mogelijk om deze omvangrijke drugslozing aan de verdachten en dit onderzoek te koppelen, hoewel dat toch zeer aannemelijk is."

De grote drugsbende zat in de heroïne, crystal meth en cocaïne en werkte samen met een Mexicaans drugskartel. De speurders ontdekten ook dat het verhaal van de drugsput al begon op het Zeeuwse eiland Tholen.

Dode schapen

"Ons boerderij is afgebrand." Dat stond in een van de miljoenen cryptotelefoonberichten die de politie in 2020 onderschepte. Dit ging over een drugslab in een schuur in Poortvliet. Agenten lazen dat er binnen 20.000 liter aan chemicaliën stond voor de productie van cocaïne.

Op 27 maart 2020 ging er zichtbaar iets fout. Na een reeks explosies werd het hele lab verwoest. 28 schapen die in de omgeving stonden te grazen, kwamen om het leven. Door de verwoesting kon de politie geen sporen meer veiligstellen.

Vluchtende drugskoks

Acht Mexicaanse drugskoks sloegen op de vlucht. Twee van hen werden een dag later gezien door de politie, lopend over de Philipsdam naar Rotterdam. Een passerende politiesurveillance controleerde ze. De agenten noteerden hun gegevens maar er was geen reden om ze op te pakken.

De drugsbende maakte binnen een paar dagen een doorstart: op 'de plek van de vorige keer', was in de criminele chats te lezen. Een schuur tussen Landgoed Vrederust en de snelweg A4 in Halsteren. Een van de bouwers van het lab chat na een paar dagen dat er '6 colos' klaarstaan om binnen te gaan werken, vermoedelijk Colombianen. De politie onderschepte ook het getal '596' in de chats, vermoedelijk het aantal geproduceerde kilo's cocaïne.

Toen de politie de schuur op het spoor kwam, was er niemand. De toenmalige eigenaar verhuurde de schuur en zei dat hij nooit wat had gemerkt. Zo zat de politie met een 'slapend lab', zo noemen ze het zelf.

'Teleurgesteld'

De provincie Noord Brabant volgt alles 'met grote interesse', zo laat een provinciewoordvoerder vrijdag weten. "We zijn teleurgesteld dat de drugsput niet wordt meegenomen in de rechtszaak. We kijken nog of we later een civiele procedure willen starten. Het is afhankelijk van wat er uit de vonnissen komt."

Grondeigenaar Brabants Landschap wilde niet reageren. In kringen van politie en natuurbeheerders klinkt dezelfde frustratie door als bij het Openbaar Ministerie. Maar er is ook teleurstelling: deze verdachten zijn op zijn minst medeplichtig aan de milieuvervuiling, zeggen de critici.

De strafrechtelijke procedure de drugsput is nog maar net begonnen. Er komt nog meer aan. Nu tien mensen, komend najaar nog dertien verdachten en bedrijven. Daarnaast zijn er nog negen arrestatiebevelen voor voortvluchtige medeverdachten. Gehoopt wordt dat een of meer van hen wel aan de drugsput gekoppeld kunnen worden.

Hertjes

Onder hen zijn ook Mexicaanse laboranten, net als twee bouwers van het lab in Halsteren. Maar of dat ook de drugsdumpers waren, is nog maar de vraag.

Het vuile zand is ondertussen helemaal afgegraven. Het zuiveren van het grondwater begint binnenkort. Het is even stil rond de put. Vorige week was er even iets bijzonders zichtbaar. Er doken een paar hertjes op naast de heuvel waar de drugsput zat. Een klein lichtpuntje. Maar deskundigen denken dat volledig herstel nog wel een generatie kan duren.

In deze video zie je hoe de drugsput wordt opgeruimd en wie er opdraait voor de torenhoge opruimkosten: