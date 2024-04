Kinderlokkers gesprek van de dag op schoolplein: 'Draait je maag van om'

Een kinderlokker bij je op school, in Helmond is dat het gesprek van de dag. Ouders, omwonenden en kinderen reageren geschrokken op het nieuws dat twee vrouwen probeerden kinderen mee te lokken bij Kindcentrum Mondorijk. "Je vraagt je toch af waarom ze dit doen, het is een bizarre situatie", vindt moeder Bo uit Helmond.

De vrouwen zouden de kinderen snoepjes, kittens en puppy's hebben beloofd. De achtjarige Mick komt net uit school gelopen. Hij heeft op school gehoord over het tweetal dat kinderen probeerde te lokken met jonge katjes en snoep. Zelf heeft hij ze niet gezien, want hij was donderdag niet op de buitenschoolse opvang. “Ik vind het niet kunnen, waarom neem je ze mee? Dat is toch nergens voor nodig? Ik heb geleerd dat ik niet met andere mensen mee mag gaan. En ik heb al een hond, dus ik heb niks nodig”, zegt hij nuchter. Maar toch vindt hij het allemaal wel spannend. “Ik ga niet meelopen, maar ik vind het wel eng. We hebben er op school ook in de kring samen over gesproken.”

"Niet praten met vreemden, niet met ze meegaan en wegrennen.”

Vader Nick heeft twee kinderen op de school. “Daar draait je maag toch van om. Ik kreeg een appje van mijn vrouw, dat was schrikken. Je gaat goed opletten, kinderen zijn er toch gevoelig voor.” Hij heeft donderdag met zijn kinderen van drie en vijf uitgebreid gesproken over wat er gebeurd is. “We praten veel met de kinderen,. We denken dat het wel binnenkomt dat ze niet met vreemden moeten praten.”

"Mijn zoon is verstandig genoeg en ik vertrouw hem.”