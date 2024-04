Jesse (16) hoeft niet naar school omdat hij autisme en tics heeft

Steeds meer kinderen in Nederland gaan niet naar school omdat er geen passend onderwijs kan worden gevonden. Zo ook de zestienjarige Jesse de Jong. Hij heeft een vrijstelling, omdat hij autisme en Gilles de la Tourette heeft. Dat betekent dat hij een jaar niet naar school hoeft. "Ik leg mezelf zoveel druk op dat ik tics krijg en wegval. Ik val dan letterlijk flauw."

De basisschool maakte Jesse af, maar daarna ging het al snel mis. Op de middelbare school hield hij het door de vele aanvallen die hij kreeg maar zes weken vol. Daarna volgde twee jaar speciaal onderwijs. "Hij moest daar met een busje naar toe. Dan had hij er al een uur op zitten en dan was Jesse al overprikkeld", zegt zijn moeder Suze. Ook ging hij naar de dagbesteding, maar weer hetzelfde: Jesse legt zichzelf te veel druk op, krijgt tics en valt weer weg.

"Ik ken veel ouders die met hun handen in hun haar zitten."

De tics die hij krijgt bestaan uit 'aanspanningen, geluidjes en nog wat andere dingen', legt Jesse uit. Hij heeft nu vrijstelling van onderwijs. Thuisonderwijs krijgt hij niet, zegt zijn moeder. "Ik ben geen juf, daar heb ik geen kaas van gegeten. En als ik hem les zou moeten geven dan zou hij toch niks van me aannemen." Een leraar die een uurtje per dag thuis les komt geven, zou een oplossing zijn, maar er is eigenlijk geen hulp. "Ik ken veel ouders die met hun handen in hun haar zitten. Er is te weinig aandacht voor."

Bijna 7400 kinderen gaan niet naar school Uit cijfers van gemeenten blijkt dat het doel van 'passend onderwijs' voor alle kinderen sinds de huidige wet over passend onderwijs is ingegaan, bij lange na niet is gehaald. Sterker nog: dit de afgelopen jaren alleen maar verder uit het zicht is geraakt. In het schooljaar 2014-2015 toen de wet in is gegaan, gingen 5077 kinderen niet naar school door een beperking. In 2021-2022 was dit aantal met bijna de helft gestegen, tot 7389. Opvallend is ook het aantal vrijstellingen om levensbeschouwelijke redenen. Die is in dezelfde periode bijna verdrievoudigd naar 1771 kinderen. Naast mensen die geen school in de buurt kunnen vinden die bij hun religie past, gaat het soms ook om 'autonomen': mensen die denken zich te kunnen loskoppelen van de overheid om zich zo te onttrekken aan wetten en regels.

Terug naar school is ook niet het eerste waar Suze momenteel aan denkt. "We waren vooral bezig met zijn tics te reduceren en om gewoon de dag door te komen. Dat stukje onderwijs moest even weg." De vrijstelling levert het gezin uit Nieuw-Vossemeeer nu veel rust op. Ook voor Jesse zelf. Jesse vindt het vooral vervelend dat hij niet naar school kan: "Ik ben iemand die graag leert en ik mis vooral de sociale contacten" Jesse zegt zijn best te willen doen om weer naar school te kunnen, maar moeder Suze weet niet zeker of dat gaat lukken: "Ik weet het niet, het is heel moeilijk om iets passends te vinden en we hebben al zoveel geprobeerd."

"Van mij part wordt ‘ie putjesschepper."

Het liefst zou hij vrachtwagenchauffeur willen worden, zoals zijn vader, 'of iets in de ICT, maar ik weet niet of ik dat lukt', vraagt Jesse zich af. Moeder Suze hoopt vooral dat hij gelukkig wordt, het maakt haar niet uit wat hij ook doet. "Van mij part wordt ‘ie putjesschepper."

Zo werkt een vrijstelling In enkele gevallen kun je vrijstelling voor een (deel van het) schooljaar aanvragen. Dat kan bij de gemeente als aan het onderstaan kan worden voldaan.

De school in de buurt heeft niet hetzelfde geloof. U kunt in dit geval vrijstelling aanvragen ‘vanwege richting bedenking.' Voor deze vrijstelling moet u een verklaring worden afgelegd bij de gemeente

Je kind staat in Nederland ingeschreven, maar gaat in het buitenland naar school.

Je hebt een rondreizend beroep, bijvoorbeeld als circusartiest of schipper. Je kind kan dan voor een deel van het jaar vrijstelling krijgen voor inschrijving op een school.