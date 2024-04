Omgeving coffeeshop veiligheidsrisicogebied: politie gaat er fouilleren

Na een reeks van aanslagen op coffeeshop Caza in Tilburg gaan agenten vanaf maandag in een groot gebied rondom de zaak preventief fouilleren. Burgemeester Theo Weterings van gemeente Tilburg heeft dat besloten. Ook in het Wilhelminapark kunnen mensen gefouilleerd worden.

De maatregel in het zogenaamde veiligheidsrisicogebied duurt zes maanden. De gemeente neemt hiermee een forsere stap om de aanslagen op de coffeeshop te stoppen. In de afgelopen twee jaar zijn er zeven aanslagen op Caza geweest. Zo is het pand verschillende keren beschoten en werden er brandbommen naar de coffeeshop gegooid. Dat er een maart een molotov cocktail op de stoep landde en er weer schoten werden gelost, lijkt voor de gemeente de reden te zijn geweest om over te gaan op preventief fouilleren. Groot gebied

Tot het gebied waar agenten kunnen fouilleren horen meer dan tien straten waar behalve de Gasthuisring onder meer de Hart van Brabantlaan, Spoorlaan en het Wilhelminapark bij komen. In het park zijn de afgelopen tijd meerdere mensen met wapens aangehouden. Daarom is er niet lang geleden al een mobiele camera geplaatst. Caza is door de gemeente na de aanslagen meerdere keren voor periodes van weken en maanden gesloten. Ook is er politiebewaking geweest en stonden er vaak beveiligers voor de deur. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden voor de aanslagen. De coffeeshop is op dit moment dicht vanwege de laatste aanslag en gaat vanaf maandag weer open. Dan gaat ook de maatregel van het preventief fouilleren in.