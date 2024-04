Schoolboekenleverancier gehackt, gegevens Brabantse leerlingen op straat

Persoonlijke gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers van de scholenkoepel OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) zijn mogelijk op straat beland door een cyberaanval bij schoolboekenleverancier Iddink Learning Materials in Ede. Dat meldt de Brabantse scholenvereniging op haar website.

OMO telt 74 scholen verspreid over heel Brabant, ze heeft in totaal bijna zestigduizend leerlingen en ruim zevenduizend medewerkers.

Iddink verkoopt schoolboeken en digitaal lesmateriaal. Donderdag werd de organisatie getroffen door een cyberaanval. Door de aanval is mogelijk een groot aantal gegevens gestolen van klanten van Iddink. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar hoe groot het lek is en welke gegevens er gestolen zijn.

Persoonlijke gegevens

Een van de scholen van OMO, OMO Scholengroep De Langstraat, geeft onderwijs aan ruim vierduizend leerlingen in Waalwijk, Kaatsheuvel en Drunen. Ze heeft inmiddels een brief naar ouders gestuurd over het datalek.

In de brief valt te lezen dat het gaat om persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats en mogelijk contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer. "Het is ook mogelijk dat informatie over de betaling zoals bankgegevens opgenomen zijn in de database van Iddink."

Momenteel wordt uitgezocht welke informatie de hackers precies in handen hebben gekregen maar OMO Scholengroep De Langstraat gaat ervan uit dat het gaat om alle gegevens.

School waarschuwt

De school geeft aan dat het belangrijk is voor ouders en leerlingen om wachtwoorden te veranderen als deze hetzelfde zijn als bij Iddink. Ook moeten mensen opletten met e-mails die ze krijgen, omdat hackers mogelijk proberen informatie of geld te krijgen. "Controleer of e-mail betrouwbaar is en klik niet zomaar op een link in een e-mail die u niet vertrouwt."

De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens is op de hoogte gebracht van het datalek.