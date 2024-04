Verkeersdrama Oud Gastel: OM eist 8 jaar cel tegen Omar E.

De officier van justitie heeft acht jaar celstraf geëist tegen Omar E. (28) voor roekeloos rijgedrag. Als het aan het OM ligt is de verdachte daarna ook nog vijf jaar zijn rijbewijs kwijt. De Roosendaler reed begin september 2022 op hoge snelheid vier mensen dood bij Oud Gastel. De officier stond stil bij het ‘roekeloze, asociale en egoïstische rijgedrag van E. “Ze zijn met de kracht van een tank van de weg gereden, ze waren volledig kansloos.”

De officier schetste maandagmiddag uitgebreid de verkeerssituatie op de Roosendaalsebaan in Oud-Gastel: een voorrangsweg waar je 50 maximaal kilometer per uur mag rijden. Op 2 september 2022 was er een storing in de verkeerslichten. Ze knipperden.

Bumperkleven

Omar E. kwam uit de Wagonstraat en draaide de Roosendaalsebaan op, richting de A17. Andere automobilisten zagen een Mercedes AMG die zat te duwen, te bumperkleven, en rechts inhaalde. Dat was de wagen van Omar E. “Hij wilde erlangs. Het is onduidelijk of hij zich misschien door een ander heeft laten opjutten”, zei de officier van justitie. E. droeg geen gordel. Er zaten twee vrienden bij hem in de Duitse huurauto. Ze wilden wat gaan eten in Rotterdam.

De boordcomputer registreerde de snelheid. “Verdachte reed 118 kilometer per uur. Het gaspedaal werd volledig ingetrapt naar 149 kilometer per uur, even reed de Mercedes 155 kilometer per uur. Er werd niet geremd. Toen werd het rempedaal volledig ingetrapt en reed hij tegen de linkerzijde van de Toyota aan”, zei de officier van justitie. Ze benadrukte nog een keer: “Hij reed dus twee seconden voor de botsing 155.”

Gezinnen

Vanaf het Appeltje kwam een auto aanrijden. Het was een Toyota met de leden van twee gezinnen uit Bosschenhoofd. Ze wilden wat gaan eten bij een restaurant op de Borchwerf. Regina achter het stuur, naast haar de dochter van Wieteke. Zij zat zelf achterin met de kinderen van Regina, Erik en Anke.

Er is door advocaat en verdachte eerder al gezegd dat ze een voorrangsweg overstaken. Hun Toyota stond inderdaad deels over de haaientanden maar volgens de officier valt de bestuurster niks te verwijten. “Haar rijgedrag was rustig en voorzichtig. Haar snelheid aangepast en laag. Ze anticipeerde op de Mercedes. Maar daar is niet op te anticiperen. De snelheid was zo uitzonderlijk hoog dat ze die niet hoefde te verwachten.”

Omar E. botste op de wagen van de slachtoffers met fatale gevolgen. “Er was geen ongeval geweest als verdachte wel de regels had nageleefd,” zei de officier. “Het recht op voorrang kun je niet afdwingen”

De officier stond er ook bij stil dat E. vaker is opgepakt voor verkeersmisdrijven. Door rood rijden, hard rijden, wegrijden van een ongeluk. Dat is strafverzwarend en daarom ging ze voor het maximum.

Maandagmiddag volgt nog het pleidooi van de advocaat van E. De verdachte heeft aangekondigd dat hij aan het einde nog wat wil zeggen.

