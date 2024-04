Man (30) rijdt gezin dood op kerstochtend: acht jaar cel

Een 30-jarige man uit Den Haag heeft dinsdag van de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van acht jaar gekregen voor het doodrijden van een 36-jarige Helmonder, zijn vrouw (35) en dochter (7) in Rotterdam. Op tweede kerstdag in 2022 botste de man hard op de auto van het gezin nadat hij door rood was gereden op een druk kruispunt in de Maasstad.

Het ongeval gebeurde tegen zes uur op kerstochtend op het Groene Kruisplein, een groot verkeerskruispunt in Rotterdam-Zuid waar een afrit van de snelweg A15 op uitkomt. De verdachte had volgens het Openbaar Ministerie drie keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook zou hij door rood zijn gereden met een snelheid van tussen de 134 en 170 kilometer per uur, waar tachtig is toegestaan. De rechter vindt drievoudige doodslag bewezen en zegt dat de man met zijn gedrag bewust het risico heeft genomen dat hij anderen en zichzelf om het leven kon brengen. Bij het ongeluk kwamen de man uit Helmond en zijn vrouw en dochter uit Spijkenisse om het leven. De auto van het gezin sloeg door de aanrijding over de kop, waarna het drietal uit het voertuig werd geslingerd. 'Auto als wapen gebruikt'

De straf valt lager uit dan de eerdere eis van het OM van twaalf jaar. "Welk weldenkend mens denkt met zo'n snelheid door rood licht te kunnen rijden?", vroeg de officier zich af bij de behandeling van de zaak. Ze sprak van een kamikaze-actie, waarbij de verdachte bewust het risico liep ook zelf het leven te verliezen. "De verdachte heeft zijn auto als wapen gebruikt." De rechter zegt dat de strafeis van het OM te veel gericht was op vergelding. Verkeersongevallen zijn van een andere orde dan doodslag door geweld, waar meestal een forsere straf voor wordt gegeven. De officier had ook geëist dat de man na het uitzitten van zijn gevangenisstraf tien jaar niet meer zou mogen rijden. Daar ging de rechter niet in mee. Die houdt het bij de celstraf. Familieleden begonnen na het ongeluk een crowdfunding voor de uitvaart van het gezin. In één dag werd 37.000 euro opgehaald.