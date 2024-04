Ook minderjarige vluchtelingen naar nieuw azc langs de A58

In het nieuwe asielzoekerscentrum langs de A58 bij Heerle moeten vanaf dit najaar driehonderd vluchtelingen worden opgevangen, onder wie vijftig minderjarige asielzoekers. Het azc komt voor een periode van vier jaar aan de Bergsebaan, in de buurt van verzorgingsplaats Wouwse Tol Noord.

“De nood is hoog. Alle opvanglocaties voor vluchtelingen in Nederland zitten overvol. Wij kunnen deze mensen niet in de kou laten staan", licht burgemeester Han van Midden van Roosendaal de keuze toe. Roosendaal kiest voor de locatie tussen de A58 en de spoorlijn bij Heerle, omdat die volgens Van Midden veel voordelen biedt om ‘een mooie en fatsoenlijke opvang’ te bouwen. De asielzoekers worden straks ondergebracht in nieuwe kant-en-klare woonunits. “Ik snap heel goed dat het best even schrikken is wanneer er een opvanglocatie bij je in de buurt komt. Maar ik kan iedereen verzekeren dat we alle maatregelen aan de voorkant hebben getroffen om overlast tegen te gaan”, gaat de burgemeester verder.

"We houden minderjarige vluchtelingen extra in de gaten."

Speciale aandacht gaat uit naar de minderjarige vluchtelingen die in het azc zullen verblijven. “Deze jongeren hebben vaak trauma’s opgelopen en zijn daardoor gevoelig voor verkeerde impulsen van buitenaf. Dus we houden deze groep in overleg met het COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers, en de politie extra in de gaten”, legt Van Midden uit. Eigenlijk had er vorig jaar al een opvang in de gemeente moeten zijn, maar Roosendaal kon toen nog geen geschikte locatie vinden. Een van de voorwaarden was dat de kwetsbare wijken in de stad moesten worden ontzien. Van Midden: “Deze wijken dragen al heel wat lasten op hun schouders en wij zijn daarom van mening dat het daar niet past.”

Het gebied bij Wouwse Tol Noord waar het nieuw te bouwen azc moet komen (foto: Robert te Veele).

Roosendaal bood al wel meerdere malen crisisnoodopvang aan vijftig asielzoekers. Twee jaar geleden stuurde de burgemeester bussen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om asielzoekers naar Roosendaal te brengen. Ook worden in de stad al geruime tijd tweehonderd vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Met de medewerking die Roosendaal wil verlenen aan het COA draagt de gemeente een flinke steen bij in de opvang van asielzoekers in West-Brabant. Ook in onder meer Moerdijk en Bergen op Zoom worden binnen afzienbare tijd nieuwe opvanglocaties geopend.

"Het oosten vangt veel meer asielzoekers op dan het westen."

Volgens Van Midden werd het hoog tijd dat West-Brabant 'een beentje bijtrekt' om de rest van de provincie te ontlasten. "Het oosten vangt veel meer asielzoekers op dan wij in het westen. Daarom ben ik blij met de nieuwe initiatieven, ik heb er alle vertrouwen in dat andere West-Brabantse gemeentes zullen volgen." Informatie over de komst van het asielzoekerscentrum lekte dinsdagochtend uit, nadat de gemeente informatiebrieven onder de direct omwonenden had verspreid. Buurtbewoners en omliggende bedrijven worden dinsdagavond geïnformeerd over de plannen. Voor alle andere inwoners van Heerle is er donderdagavond een informatieavond in dorpshuis De Schalm. De komst van opvanglocatie in Heerle moet nog worden goedgekeurd door de lokale politiek. Volgende maand staat het azc op de agenda van de gemeenteraad.