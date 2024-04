Callcenter Co-Med failliet, medewerkers kregen al vele maanden geen geld

Het callcenter van huisartsenketen Co-Med is dinsdag failliet verklaard door de rechtbank in Maastricht, zo meldt EenVandaag. Het gaat om een zusterbedrijf dat de telefoontjes voor het bedrijf afhandelde en al een paar maanden dicht is. Co-Med heeft meerdere vestigingen in Brabant. Oud-medewerkers en een detacheringsbedrijf vroegen het faillissement aan omdat ze al lange tijd niet betaald hebben gekregen.

Gezamenlijk eisen ze 300.000 euro. Sommigen wachten al sinds november op salaris. Onder de eisers zijn ook artsen en een groep doktersassistentes. "Wij waren jarenlang de ruggengraat van de organisatie. Wij moesten zorgen dat alle praktijken bereikbaar bleven en nu krijgen we dit er voor terug", doet een assistente anoniem haar verhaal tegenover EenVandaag. Bij de Brabantse vestigingen van Co-Med zijn al langere tijd problemen als het gaat om de bereikbaarheid van de praktijken. Ondanks oordeelde de Zorgautoriteit dat het bedrijf niet nog meer huisartsenpraktijken mag overnemen. De Brabantse vestigingen van Co-Med zitten in Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond en Oirschot. Het bedrijf nam vestigingen over waarvoor na het pensioen van een huisarts geen opvolger te vinden was. Co-Med werkt alleen met waarnemers. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Co-Med betaalt huur aan oude huisartsen: ‘Het is oneerlijke concurrentie’ Zorgen over overnames huisartsenketen Co-Med: 'Commerciële bloedzuigers' Omstreden huisartsenketen Co-Med neemt twee praktijken over ondanks kritiek