Groene baretten verhuizen uit Roosendaal, naar stille plek bij Nispen

De Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal verhuist naar Nispen. Aan de rand van het dorp, dicht bij de oude grensovergang wordt een compleet nieuwe kazerne gebouwd voor het Korps Commandotroepen. Het terrein is zeven keer groter dan wat de commando’s nu hebben. Ze hebben dringend meer ruimte nodig. De verhuisplannen zijn donderdagmiddag bekendgemaakt door staatssecretaris Van der Maat van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.

Buurtbewoners zijn kort daarvoor ingelicht. Ook de gemeente is ingelicht en is blij dat het elitekorps in de gemeente blijft. “Daar ben ik heel blij mee en ook heel trots op”, zegt burgemeester Han van Midden.

Grensovergang

Het gebied waar defensie het oog op laten vallen ligt aan de oostkant van Nispen, dicht tegen de Antwerpseweg, de oude weg naar de grensovergang. Het terrein dat nu in beeld is wordt begrensd door de Kerkweg, Heijbeeksestraat en Oude Turfvaartsestraat. Daar is nu vooral grasland met een vijftal huizen en bedrijven.

De Engelbrecht van Nassaukazerne en het Korps Commandotroepen zitten al sinds 1949 in Roosendaal. Maar de bestaande plek voldoet niet meer. Het terrein van elf hectare is te klein. Het kazerneterrein zit ingeklemd tussen tuinen, een moskee, de snelweg A58 en een middelbare school.

Oorlog

Een paar jaar geleden zag het er slecht uit voor de kazerne. Alles lag toen op tafel, tot en met een verhuizing uit de regio en fuseren met een andere kazerne. Roosendaal en Rucphen deden er alles aan om het complex te behouden. Intussen veranderde de veiligheidssituatie door de oorlog in Oekraïne en de Russische dreiging. Defensie kreeg veel meer geld en extra ruimte.

De plek aan de Antwerpseweg bij Nispen bleek het meest geschikt. “Dit korps staat wereldwijd aan top als het gaat om speciale operaties. Het is daarom van belang dat de commando’s heimelijk opereren”, zegt Van Midden. Het is afgelegen en langs de Antwerpseweg is heel veel groen gepland, tegen pottenkijkers."

Veel groter

Er was om minstens vijftig hectare gevraagd. Het totale terrein bij Nispen is 70 hectare groot. Dat is vergelijkbaar met 100 voetbalvelden. Zeven keer groter dan wat ze hebben.

Op 25 hectare komt bebouwing, van minimaal drie lagen. Van Midden zegt dat Nispen er niks van gaat merken omdat er een groene buffer omheen komt. “De lokale economie gaat er wel van profiteren: horeca, wonen.”

Op het terrein komt alles wat er nu in Roosendaal zit. Ook de logistieke tak van defensie in Rucphen wordt toegevoegd en het korps wordt uitgebreid. Naar verluidt verdubbelt het aantal medewerkers. Hoeveel mensen er precies werken is geheim.

Ook buurgemeente Rucphen en de provincie reageren in een persbericht van Defensie verheugd op de plannen en het behoud van de landmachteenheid.

Rupchen heeft naast een logistiek steunpunt ook het oefenterrein op de Rucphense Heide met het tentenkamp, nog wel het meest bekend van de televisieserie 'Kamp van Koningsbrugge'.

Tien tot vijftien jaar

De komende tijd wordt onderzocht of de nieuwe plek in Nispen geschikt is. Terreinen moeten nog worden gekocht. In 2026 hakt het kabinet de knoop door.

De verhuizing is pas op zijn vroegst over tien tot vijftien jaar. Nu wordt in Roosendaal zelfs nog bijgebouwd.

Na de sluiting ontstaat in Roosendaal een enorm leeg terrein waar de stad graag een nieuwe, duurzame en gevarieerde woonwijk wil bouwen. "We hebben nu de kans om midden in de stad een ultieme wijk te maken", aldus burgemeester Han van Midden. Wat hem betreft komt er op de plek van de kazerne in de toekomst een mix van sociale woningbouw en koopwoningen. "We zien in andere wijken nog te veel disbalans en daar kunnen we straks wat aan veranderen."

De commando’s worden ook wel groene baretten genoemd. Ze vallen onder de Koninklijke Landmacht. Ze voeren operaties uit in vijandelijk gebied. Zo verzamelen ze inlichtingen en voeren ze sabotageacties uit. Ze arresteren oorlogsmisdadigers en beveiligen ze vips op bijvoorbeeld ambassades. Ze leveren ook personeel aan antiterreureenheden.

Nieuwe en veel grotere kazerne voor de groene baretten maar waar is plek?