Aangifte tegen Russen om dood cameraman Stan Storimans

Jeroen Akkermans, correspondent van RTL Nieuws, doet aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen zes Russische militairen. Zij zouden betrokken zijn geweest bij de dood van cameraman Stan Storimans uit Goirle. Dat meldt RTL Nieuws. Storimans kwam in 2008 om het leven in Georgië bij de inslag van een Russische raket met clustermunitie. De aangifte doet hij samen met Marjolein Storimans, de vrouw van de omgekomen cameraman.

Storimans kwam om het leven in de Georgische stad Gori. Daar woedde destijds een korte oorlog. Gori was die dag grotendeels verlaten en geen militair doelwit. Bij de aanval kwamen naast Storimans ook elf Georgiërs om. Jeroen Akkermans raakte zelf gewond.

"Rusland ontkent nog altijd verantwoordelijk te zijn, ondanks de schat aan video-, foto- en forensisch bewijs die er ligt", zegt Jeroen Akkermans bij RTL Nieuws. "Ze liegen erover en proberen er al die jaren mee weg te komen. Maar ik wil nog steeds dat er gerechtigheid komt. Voor Stan en al die anderen."

In de aangifte valt te lezen dat het type raket dat is ingeslagen bij de aanval, alleen van Rusland kan zijn. Dat zou blijken uit serienummers die op de brokstukken zijn gevonden. Alleen Rusland beschikte in die tijd over dat type raket. Ook zou onderzoek aantonen dat de raket vanaf Russisch grondgebied moet zijn afgevuurd op de stad Gori. Advocaat Barbara van Straaten van Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers heeft op basis van het onderzoek dat is gedaan, veel vertrouwen in de zaak en verwacht dat het Openbaar Ministerie overgaat tot een onderzoek.