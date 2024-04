Taakstraf voor man die lab voor verslavende 'zombiedrug' in z'n chalet had

Politie en justitie lijken moeilijk vat te krijgen op flakka, de extreem verslavende 'zombiedrug'. Vooral in het westen van Brabant duikt hij op. Het is onduidelijk waar het spul vandaan komt. Vorig jaar zomer deed de politie een zeldzame vondst: in een vakantiehuisje bij Bergen op Zoom vonden agenten een klein lab waar flakka werd gemaakt. Maar de rechter kon weinig met die vondst, zo bleek deze week.

Er was wel iets gemaakt. Er stond namelijk ook een maatbeker met 1500 milliliter vloeibare flakka. Om precies te zijn: alfa-pvp, de verboden variant. Want er was ook andere flakka, in een flesje van de variant: alfa-pihp. Dat is dan weer niet verboden. En in zijn auto lag ook een beetje. "Die heb ik besteld", vertelde hij de politie.

Bij de huiszoeking viel op dat het een enorme bende was. Maar op een tafeltje stond ook een kleine laboratoriumopstelling. Een koeler met een verwarmingselement, wat glaswerk en grondstoffen. Een labje dus, maar niet in werking.

Enorme bende In de vroege ochtend van 10 juli 2023 beukten operators van de DSI de deur in van het chalet. Michel B. (50) werd in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor.

Het begon met een tip bij de politie. In een chalet op een camping aan de rand van Bergen op Zoom woonde ene Michel. Hij zou vuurwapens, munitie en handgranaten verkopen, vanuit zijn auto. De politie las in de systemen dat die man eerder was gepakt met een patroonhouder van een machinegeweer. Daarom besloot de politie het zekere voor het onzekere te nemen: arrestatieteam DSI mocht voorop bij de inval.

Flakka duikt al een paar jaar op in vooral het westen van Brabant, met name Bergen op Zoom en Roosendaal. Verslavingszorg ziet problematisch gebruik, maar cijfers ontbreken. In België speelt hetzelfde probleem. Flakka is de meest verslavende drug van nu.

Flakka is een verzamelnaam voor een verdovend middel dat steeds een beetje van samenstelling verandert. Na een verbod past de maker de scheikundige samenstelling net een beetje aan, waardoor het weer legaal wordt. Flakka kan worden gerookt, geïnjecteerd of worden geslikt.

In het chalet werd ook ghb gemaakt. Op het fornuis stond een pan met velgenreiniger, een ingrediënt van het goedkope narcosemiddel. Er was ook kant-en-klare ghb. "Het labje, daar kan ik niks over verklaren. Het is daar neergezet door een vriend van mij", vertelde B. bij de politie. Maar wie die vriend dan was, bleef duister.

Proces

Er was meer in huis dat de man niet mocht hebben. Wat hasj, vijf gestolen elektrische fietsen en een beetje munitie. Deze week kwam de zaak voor bij de politierechter in Breda. Michel B. zelf was afwezig, hij was volgens zijn advocaat in Duitsland aan het werk.

De verdachte heeft achttien pagina’s strafblad en zat celstraffen uit voor drugszaken. Daarom vond de officier drie maanden cel op zijn plaats. Zijn advocaat vond het allemaal overdreven: "Mensen in de drugs verdienen veel geld. Nergens blijkt uit dat meneer een luxe leven leidde."

Wanneer?

De advocaat wees op nog wat anders. Wanneer heeft de verdachte drugs gemaakt? In de aanklacht stond dat het gemaakt is tussen 1 en 10 juli, de dag van de inval. Maar de officier kon daar ook verder geen bewijs voor aandragen en hield het maar op de dag van de inval 10 juli. Maar toen was hij geen drugs aan het maken.

De rechter twijfelde. "Ja, de hele ruimte was erop ingericht. Je mag toch weten wat er in je chalet ligt. Er is daar geproduceerd, zo lijkt het. Ook ghb. Niet in die periode of die dag. Hoe lang die pan daar stond, is onbekend."

'Geen fijn spul'

Het tijdstip van productie stond niet vast. Daarom volgde vrijspraak voor het maken van de drugs. De rechter voegde daar nog wel wat aan toe: "Het zijn vrij nare drugs, ghb kom je niet zomaar vanaf, flakka is helemaal geen fijn spul."

De rechter legde wel 150 uur taakstraf op en 56 dagen voorwaardelijk voor drugsbezit en fietsenheling.

