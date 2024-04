Jeroen Akkermans: 'Rusland moet boeten voor dood cameraman Stan Storimans'

Jeroen Akkermans is strijdvaardig als het gaat om gerechtigheid rond de dood van cameraman Stan Storimans uit Goirle. Storimans kwam in 2008 om het leven in Georgië toen hij voor RTL Nieuws een reportage maakte en een Russische raket met clustermunitie insloeg. Akkermans wil dat de daders zich voor de rechter moeten verantwoorden. “Er is zoiets als gerechtigheid en dat is waar wij recht op hebben.”

De RTL Nieuws-correspondent weet het nog als de dag van gisteren: “In eerste instantie zag ik bijna niks, want door een knal ontstond een enorme stofwolk. Die ging vergezeld van een storm van metalen deeltjes die door de lucht vlogen, uit alle richtingen. Ik heb ook een kogeltje in mijn ledematen. Een Israëlische collega werd geraakt door 34 kogeltjes en heeft het gelukkig overleefd, maar Stan niet."

Akkermans was in 2008 samen met zijn cameraman in de geëvacueerde stad Gori om verslag te doen van achtergelaten burgers. Op dat moment woedde de oorlog tussen Rusland en Georgië. Terwijl Storimans beelden schoot, sloeg er een clusterbom in op het plein. Akkermans raakte gewond, maar cameraman Stan Storimans overleed. Ook elf Georgiërs kwamen om het leven.

Het was volgens Akkermans niet meteen duidelijk dat het om een aanval van de Russen ging. “Daar ben je ook niet mee bezig. Je bent bezig om je leven te redden en daarvandaan te komen. Dus je moet maken dat je wegkomt en dat was niet zo eenvoudig.”

Dat de Russen de raket hebben afgevuurd is volgens Akkermans onomstotelijk bewezen. “Er is foto-, video- en forensisch bewijs, met name van de raket. De inslag staat op beelden van een bewakingscamera.” De 9K720 Iskander raket is van Russische makelij en werd in deze oorlog ingezet, maar ook door de Russen gebruikt in de Syrische Burgeroorlog en bij de invasie van Oekraïne.

"Het plein lag bezaaid met delen van de Iskander raket en die behoort exclusief tot de Russische strijdkrachten. Zelfs de Russen erkennen dat, toch ontkennen ze alles."

Akkermans zegt dat de raket als 'test' op dat plein is afgeschoten. “Het was een hypermoderne raket die alleen was getest op een testterrein. Om een raket aantrekkelijk te maken voor de verkoop, maar ook om die aan de eigen strijdkrachten te laten zien, is het van belang dat hij wordt ingezet tijdens een oorlog. 78 minuten na deze inslag werd er een vredesakkoord getekend, dus er was haast bij geboden. Iedereen wist dat deze stad was geëvacueerd. De achtergebleven burgers waren invaliden, ouden van dagen, enkele winkeleigenaren en wij." Daarmee was Gori een goede testplek.