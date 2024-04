Stukje van Bernadette verschijnt in Sint Willebrord: 'Ik ben diep geraakt'

“Het voelt alsof Bernadette echt hier in Sint Willebrord is, ik kan het bijna niet geloven. Ik ben diep geraakt”, reageert een vrouw die de schrijn met daarin een botje van de heilige Bernadette Soubirous uit Lourdes zojuist van dichtbij heeft bewonderd. Ze verontschuldigt zich voor haar tranen: "Ik kan er niks aan doen, het is zo overweldigend."

Maandag is de reliek van de heilige Bernadette begonnen aan een rondreis door Brabant. De schrijn, een kast of houder waarin overblijfselen worden bewaard die binnen bepaalde religies worden vereerd, met daarin het botje van de beroemdste inwoonster van Lourdes maakt een eerste stop in de Sint Willebrorduskerk in Sint Willebrord.

"Het was van tevoren spannend of er genoeg belangstelling zou zijn."

Rond het ‘hoge bezoek’ is er maandag een heel programma met onder meer een speciale kerkdienst, een ziekenzalving en een lichtprocessie bij de Lourdesgrot. "Het was van tevoren spannend of er genoeg belangstelling zou zijn, maar die vrees bleek onterecht. Het was meteen al behoorlijk druk", vertelt pastoor Hans van Geel. De reliek kwam maandagochtend aan vanuit het Zeeuwse Hulst. De relikwiekast werd met uiterste voorzichtigheid voor het altaar in de kerk geplaatst. Naast de schrijn is er een steen te zien die afkomstig is uit de grot in Lourdes. Sint Willebrord is één van de belangrijke bedevaartplaatsen van het bisdom Breda. Al in 1885 werd er een grote Lourdesgrot gebouwd voor de verering van Maria. Katholieken geloven dat bij de echte grot in de Zuid-Franse stad in 1858 de moeder van Jezus verscheen aan de veertienjarige Bernadette. "Voor ons katholieken is dit meer dan alleen een botje, het is een stukje van Bernadette. Dat Maria juist aan dit bescheiden en eenvoudige meisje is verschenen, maakt haar bijzonder en daarom vereren we haar. Dit maken velen, onder wie ik zelf, waarschijnlijk nooit meer mee. We zijn dan ook enorm vereerd en trots", zegt pastoor Van Geel.

"Ik heb er geen woorden voor, dit is zo prachtig."