Man ontvoerd en gemarteld: 14 jaar cel voor sadistische praktijken

Laconiek, mensonterend en sadistisch. Op deze wijze heeft een 37-jarige Eindhovenaar in juni 2020 een andere man ontvoerd en gemarteld. De rechtbank in Den Bosch vond dit zo schokkend dat de dader dinsdag veertien jaar cel kreeg opgelegd.

Hij heeft onder meer de vingertoppen van zijn slachtoffer afgeknipt. Ook sloeg hij hem met een hamer op zijn voeten. Later bleek overigens dat het verkeerde slachtoffer was mishandeld. De straf heeft de man uit Eindhoven ook te ‘danken’ aan de grootschalige handel in harddrugs en vuurwapens.

Opslag voor drugs en wapens

De Eindhovenaar liep in april 2021 tegen de lamp. Hij zat in een busje dat ‘s nachts in zijn woonplaats werd gecontroleerd vanwege de avondklok, die gold toen nog vanwege corona. In de wagen lag onder meer een doorgeladen shotgun, een geweer met een afgezaagde loop. Na die vondst werd het appartement van de verdachte doorzocht. Hier stonden drie auto's die door hem werden gebruikt als opslag voor drugs en wapens. Er werden forse hoeveelheden amfetamine, MDMA en metamfetamine gevonden en veel (automatische) wapens en handgranaten.

Uit ontsleutelde berichten bleek vervolgens dat de man zich eerder dat jaar had beziggehouden met de handel in drugs en wapens. Hij leverde geladen vuurwapens zonder aan de koper te vragen wat hij hiermee van plan was. Dat er doden zouden kunnen vallen nam hij blijkbaar op de koop toe, zo concludeerde de rechter.

Geblinddoekt en gemarteld

Onderzoek bracht verder aan het licht dat de verdachte betrokken was bij een ontvoering en marteling van een man. Dit slachtoffer zou drugs uit één van de auto’s van de Eindhovenaar hebben gestolen. Hij werd in juni 2020 vanuit België naar Nederland gelokt en daarna ontvoerd en in een garage in Eindhoven geblinddoekt en vastgebonden.

Terwijl hij zich niet kon verweren, werden onder meer twee vingertoppen afgeknipt en werd met een hamer op zijn voeten geslagen. Volgens de rechter wordt het slachtoffer nog dagelijks herinnerd aan deze gruwelijke mishandeling.

De officier van justitie had zestien jaar geëist. De rechtbank vond veertien jaar ‘voldoende’, omdat de Eindhovenaar niet eerder een lange gevangenisstraf heeft gekregen.

