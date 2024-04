Aantal meldingen van discriminatie neemt ook in Brabant flink toe

Het aantal meldingen van discriminatie is het afgelopen jaar in Brabant flink gestegen. De stijging is terug te zien bij discriminatie op basis van huidskleur of afkomst, maar ook vanwege geslacht, handicap of seksuele voorkeur. De politie zag het aantal gevallen waarbij discriminatie een rol speelt in Oost-Brabant zelfs meer dan verdubbelen.

De cijfers komen van antidiscriminatiebureau Radar en van de politie. Het gaat hierbij om het aantal mensen dat een melding heeft gedaan bij een anti-discriminatie voorziening (ADV) in de gemeente waar ze wonen. Daarnaast verzamelde het bureau de cijfers van voorvallen waarin er volgens de politie sprake was van discriminatie. In de meeste gevallen gaat het dan om afkomst of seksuele geaardheid.

Steden

In de regio Zeeland & West-Brabant nam het aantal mensen dat melding maakte van discriminatie met 20 procent toe in vergelijking met 2022. Het overgrote deel van de meldingen komt uit steden als Breda en Tilburg. In Oost-Brabant steeg het aantal meldingen en registraties naar een totaal van 358, een stijging van 59 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De meeste meldingen werden gedaan in Eindhoven. Hierbij ging het om 140 meldingen van discriminatie en 219 voorvallen die volgens de politie daarmee te maken hadden.

Discriminatie op de arbeidsmarkt of werkvloer

Bij meer dan de helft van de meldingen gaat het om discriminatie op de werkvloer of een ‘omstreden behandeling’, zoals bij Liz*. Zij is medewerker in een sportwinkel en kreeg na zeven weken zwangerschap ernstige vermoeidheidsklachten. “Ik wilde het daarom wat rustiger aan doen. Ik had gelezen dat er een regeling voor was, maar dit verzoek werd afgewezen, want er was nog nooit eerder iemand zo vroeg in de zwangerschap met deze klachten geweest, zeiden ze.”

Liz nam contact op met een ADV. Die wezen het bedrijf erop dat de duur van een zwangerschap geen rol speelde. Inmiddels zijn haar werktijden aangepast.

Top 3 achtergrond van discriminatie:

Herkomst of huidskleur Handicap en of een chronische ziekte Seksuele geaardheid

In de helft van alle gevallen gaat de discriminatie om huidskleur of afkomst. Zoals bij Hasna* die als assistente werkt bij een huisartsenpraktijk. Daar wilde een patiënt niet door haar worden geholpen vanwege de hoofddoek die Hasna droeg. “Mijn werkgever stond gelukkig achter mij. De patiënt heeft een brief gekregen met het dringende verzoek een andere huisarts te zoeken.”

Top 5 van plekken waar discriminatie wordt ervaren:

Arbeidsmarkt en collectieve voorzieningen (bijvoorbeeld sport en cultuur) Publieke of politiek opinie Huisvesting en commerciële dienstverlening Openbare ruimte Onderwijs

Aangezien het alleen gaat om geregistreerde en gemelde gevallen, ligt het daadwerkelijke aantal vele malen hoger, aldus Radar. Ruim een op de vier Nederlanders heeft te maken met discriminatie, maar slechts 3 procent doet een melding. Radar wil dat de meldingen gemakkelijker en toegankelijker worden gemaakt. Daarnaast wil het bureau inzetten op meer educatie, voorlichting en preventie.

* Liz en Hasna zijn vanwege de privacy niet de echte namen.

