Huis in Oosterhout ontploft: buren krijgen nieuw dak boven hun hoofd

De bewoners van twee huizen (nummer 16 en 20) aan het Langehof in Oosterhout hebben een andere woning aangeboden gekregen. Dit nadat een explosie en brand vrijdagnacht het huis van hun buurvrouw compleet verwoestte. Ook de bewoners van de twee buurhuizen konden na de explosie niet terug naar hun huis. Reden voor woningcorporatie Thuisvester om de bewoners een ander huis aan te bieden, zo laat de corporatie dinsdag weten.

De bewoonster van het compleet verwoeste huis raakte vrijdagnacht zwaargewond door de brand die na de explosie ontstond. Haar huis is nog niet vrijgegeven omdat er nog onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de explosie en de daaropvolgende brand. Voor een derde gezin in de straat is tijdelijke opvang geregeld.

Door de explosie raakten de voor- en achterpui van het getroffen huis zwaar beschadigd. Uit voorzorg werden die bewuste nacht de bewoners van negen huizen tijdelijk geëvacueerd.

Volgens buurtbewoners was het wachten tot het mis zou gaan. Volgens hen veroorzaakte hun buurvrouw al langer overlast.

Dat verschillende instanties de bewoonster al langer in het vizier hadden, bevestigen de gemeente Oosterhout en woningcorporatie Thuisvester. De gemeente laat weten dat het adres bekend is als het gaat om de inzet van boa's en hulpverlening.

Woordvoerder Connie Tuijl van woningcorporatie Thuisvester zegt 'niet te kunnen ontkennen dat er iets speelt'.

