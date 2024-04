Vluchtelingenopvang in Heerle is er nog niet, maar zo gaat het eruitzien

De tijdelijke opvang locatie in Druten (foto: Erik Peeters). De gezamenlijke ruimte tussen de woonunits (foto: Erik Peeters) Volgende 1/2 De tijdelijke opvang locatie in Druten (foto: Erik Peeters).

De kogel is nog niet door de kerk, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft al wel een idee hoe de vluchtelingenopvang in Heerle eruit zou moeten gaan zien. De opvang wordt als het aan het COA ligt namelijk de eerste tijdelijke locatie in Brabant die is gebouwd in een U-vorm met een eigen ‘dorpspleintje’. In het Gelderse Druten wordt deze week een vergelijkbare locatie in gebruik genomen. Omroep Brabant nam er vast een kijkje.

Net zoals in Heerle is er ook in Druten veel weerstand tegen de komst van het azc. Omwonenden vrezen voor overlast van asielzoekers die rond gaan hangen in het dorp. Volgens locatiemanager Esther van Duren van het COA is er daarom gekozen voor het creëren van een groene binnenruimte. Vluchtelingen zouden hierdoor veel minder geneigd zijn om afleiding te zoeken buiten de opvanglocatie. “We proberen het voor bewoners zo prettig mogelijk te maken om met elkaar op de opvanglocatie te verblijven. Ze kijken uit op de gezamenlijke ruimte waar ze elkaar kunnen ontmoeten en helpen als het nodig is. Kinderen kunnen er spelen, er is een basketbalveldje en een moestuin. Door de open ruimte ontstaat er onderlinge sociale controle en kunnen onze medewerkers goed toezicht houden.”

"Ik kan niet zeggen dat het echt luxe is, eerder functioneel."

De locatie in Druten bestaat uit woonunits en kantoorruimtes voor medewerkers van het COA. In de kamers voor de gezinnen staan twee stapelbedden naast elkaar. Verder is er een keuken en een aparte doucheruimte. “De gezinnen verblijven in een relatief kleine ruimte met elkaar. Ik kan niet zeggen dat het echt luxe is, eerder functioneel”, zegt Van Duren.

De opvanglocatie in Druten ligt, net zoals de beoogde plek in Heerle, in een weiland aan de rand van het dorp. De tijdelijke opvang blijft hier twee jaar open en er is plaats voor honderd vluchtelingen. Heerle zou voor de duur van vier jaar ruimte moeten gaan bieden aan driehonderd asielzoekers onder wie vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Tijdens een informatiebijeenkomst eerder deze maand bleek er fel verzet te zijn van een aantal omwonenden tegen het plan van de gemeente en het COA. De gemeenteraad moet nog een definitief besluit nemen over een tijdelijke opvang in Heerle.