Onrustige informatiebijeenkomst azc in Heerle, hoongelach en geschreeuw

De drukbezochte informatiebijeenkomst over de komst van een opvang voor asielzoekers in Heerle is donderdagavond rumoerig verlopen. Vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente werden regelmatig overschreeuwd door aanwezigen. Ondanks het tumult verliep de bijeenkomst zonder grote incidenten.

De inwoners van Heerle werden in dorpshuis De Schalm in twee groepen geïnformeerd over de opvang locatie voor driehonderd vluchtelingen, onder wie vijftig minderjarige asielzoekers. De gemeente hield voorafgaand aan de bijeenkomst rekening met alle scenario’s. Uit voorzorg waren veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat de situatie zou escaleren.

In de zaal hielden politieagenten en BOA’s een oogje in het zeil, buiten was er tijdelijk cameratoezicht. “Het was een pittige bijeenkomst. Ik was daarom op alles voorbereid. Dit was nodig voor veiligheid van de mensen in de zaal”, aldus burgemeester Han van Midden die regelmatig zijn best moest doen om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Veel inwoners zijn boos, omdat ze vrezen voor overlast en onveilige situaties. Er bleek ook weinig vertrouwen in de toezegging van de gemeente dat de opvang maximaal vier jaar open blijft. “Wat gaat er daarna met het terrein gebeuren? Ik weet nu het antwoord al”, klonk het uit de mond van een Heerlenaar in de zaal. Toch bleef wethouder Rene van Ginderen resoluut in zijn antwoord: “Vier jaar is vier jaar.”