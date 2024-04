Bewoners voelen zich overvallen door komst van azc: 'Waarom hier?'

De bewoners van de Bergsebaan bij Heerle voelen zich 'overvallen' door de mededeling dat er dit najaar een asielzoekerscentrum (azc) wordt gevestigd. De gemeente Roosendaal wil de komende vier jaar op een terrein aan de straat driehonderd vluchtelingen, onder wie vijftig minderjarige asielzoekers, opvangen. "En vier jaar is ook vier jaar", zegt burgemeester Han van Midden.

Voor de bewoners van de Bergsebaan kwam het nieuws dinsdagochtend als een verrassing. Volgens een bewoonster die liever niet met naam wordt genoemd, is 'alles al in kannen en kruiken'. "Dit gaan wij niet meer tegenhouden. We voelen ons overvallen", verwoordt ze haar gevoel. Een andere bewoonster is strijdbaar, meer wil ze niet kwijt.

Aan de straat staan vijf huizen en er zitten drie bedrijven in de omgeving. Het terrein aan de Bergsebaan wordt door het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) voor maximaal vier jaar gehuurd. Er komen woonunits te staan, die na vier jaar weer verdwijnen. Het terrein zou anderhalf jaar geleden al zijn aangeboden aan het COA.

Bewoonde wereld

In de buurt woont ook Richard Huijsmans. Hij heeft een handel in graafmachines. Rond tien uur kreeg hij dinsdagochtend te horen wat de plannen zijn met het terrein in de buurt. "Dat was even schrikken", vertelt hij. "Waarom een azc zo dicht bij een klein industriegebied? Er is ruimte genoeg in de omgeving om het ergens anders te vestigen."

Volgens Huijsmans is het vragen om problemen. "Wij maken met onze machines best wel wat herrie en daar gaan de mensen op het azc last van krijgen. Mogelijk gaan ze klagen en dan krijg ik beperkingen opgelegd."

Huijsmans zet met zijn bedrijf eerder 'dichter bij de bewoonde wereld', zoals hij het noemt. "Dat gaf toen problemen. Ik ben zes jaar geleden speciaal hiernaartoe verhuisd. In deze omgeving woonde bijna niemand", zegt Huijsmans. Hij denkt dat het voornemen van de gemeente Roosendaal niet meer is tegen te houden. "Het feit dat we het zo laat te horen krijgen, zegt al genoeg."

In het dorp zijn bewoners een online petitie begonnen tegen de komst van de asielzoekers. Die is dinsdagavond ruim 750 keer ondertekend.

