Boa deelt kentekengegevens met criminelen: tien maanden cel

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) uit Helmond gaat tien maanden de cel in voor het doorspelen van kentekengegevens aan criminelen. De rechtbank in Breda heeft dit dinsdag bepaald. De 27-jarige vrouw heeft bekend dat ze de informatie heeft opgevraagd en gedeeld. Ze deed dit minstens zestig keren. Ze zei ook dat ze er geen verkeerde bedoelingen mee had. De rechter gelooft daar niets van.

Een groot deel van de opgevraagde kentekens (minstens 61) was van auto’s van het type Audi RS en Audi S. Hiervan is het volgens de politie bekend dat criminelen die geregeld als vluchtwagen gebruiken bij onder meer ram- en plofkraken.

Uit het dossier is gebleken dat een aantal van die auto’s kort na het verstrekken van de kentekengegevens is gestolen of dat dit is geprobeerd. Ook werd ontdekt dat een aantal van de bewuste kentekenplaten is gestolen.

In drie gemeenten

De vrouw maakte tijdens drie periodes misbruik van haar functie: oktober 2018, maart 2021 en van juni 2021 tot midden september 2022. Ze werkte in die jaren voor de gemeenten Helmond, Loon op Zand en Valkenswaard. Volgens de rechter heeft ze toen, zoals dat heet, 'het ambtsgeheim geschonden en computervredebreuk gepleegd'. Wanneer ze de komende drie jaar opnieuw de fout ingaat, wacht haar nog eens vier maanden cel.

De officier van justitie had hetzelfde geëist. De advocaat van de vrouw had om een taakstraf gevraagd, omdat zijn cliënte volgens hem niet rijker is geworden van de praktijken. Ze heeft zich volgens hem bovendien niet of onvoldoende beseft wat er met de gegevens gebeurde.

De rechter veegt dit argument van tafel: zelfs toen ze uit één van de gemeenten was vertrokken, is ze ermee doorgegaan. Nota bene met de inloggegevens van een ex-collega met wie ze bevriend was. De Helmondse heeft er helemaal geen rekening mee gehouden dat ook deze vrouw in de problemen had kunnen komen.

Opvallend vond de rechter het verder dat er eind oktober 2018 in de tas van haar vriend een briefje werd gevonden met zeven opgevraagde kentekens. De tas lag in een wagen waarin ook een andere man zit. Beiden hebben een crimineel verleden en de Helmondse BOA moet hiervan hebben geweten, zo stelt de rechter vast. Desondanks was dat geen reden voor haar om met de illegale praktijken te stoppen.

Vergelijkbaar geval

Eerder deze maand werd bekend dat twee mannen zijn aangehouden voor iets vergelijkbaars. In dat geval ging het om een medewerker van de gemeente Meierijstad en een Tilburger van 33. De ambtenaar wordt ervan beschuldigd dat hij tegen betaling informatie over kentekens leverde.

De Tilburger zou bij de handel betrokken zijn geweest door als een soort tussenpersoon voor afnemers te fungeren. Het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten dat beiden weer vrij zijn, maar ook dat ze verdachten blijven en dat het onderzoek doorgaat.

