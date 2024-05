'Ratten Buster' knalt 175 ratten af, plaag voorlopig voorbij

De plaag van bruine ratten bij het foodcourt in Oosterhout is voorlopig voorbij. De afgelopen weken heeft 'Ratten Buster' Mike Heutink maar liefst 175 ratten doodgeschoten. De in het verdelgen van ratten gespecialiseerde Heutink was door de gemeente ingehuurd omdat de plaag steeds erger werd. Zelfs op klaarlichte dag liepen de beesten rondom de McDonalds, KFC en La Place.

Het moet een waar feest zijn voor de ratten om op het foodcourt te wonen. De bezoekers gooien er massaal etensresten uit de auto. De beestjes voelen zich er zo goed thuis, dat ze zelfs bij daglicht op zoek gaan naar voedsel. Normaal gesproken laten ratten zich alleen in het donker zien. Twee avonden ging Mike Heutink aan de slag om ze met een speciale luchtbuks af te schieten. Met het eindresultaat van 175 ratten is hij dik tevreden. Voorlopig is de plaag voorbij, met de nadruk op voorlopig. "Want als de hygiëne rond de fastfoodrestaurants niet verbetert, dan is het probleem binnen een paar maanden weer net zo erg", zegt Heutink. Eef Stopendaal van de gemeente Oosterhout is het daar mee eens: "Ik ben op Koningsnacht daar even wezen kijken en je schrikt je rot van wat mensen allemaal voor troep uit hun auto's gooien. Daar is een mentaliteitsverandering voor nodig, maar dat is een kwestie van een lange adem." Begin april maakte Rat-buster Mike Heutink beelden met een warmtecamera van de rattenplaag. Bezoekers van de horecazaken daar schrokken van de hoeveelheid ratten.