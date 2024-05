112-nieuws: kopstaart botsing • uitzonderlijk druk op de weg

13.33

Het is rond half twee drukker op de weg dan anders, meldt de ANWB. Er staat ruim 350 kilometer file in het land, onder meer door vakantieverkeer. De woordvoerder noemt het uitzonderlijk voor een vrijdagmiddag. "Er is vakantieverkeer dat op weg naar huis is of juist op weg naar hun vakantiebestemming." Het is druk op de A2 tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Eindhoven en Limburg. Ook komt er veel verkeer uit België en Frankrijk of gaat naar die landen toe. Ook op de A58 tussen Eindhoven en Breda is het druk.