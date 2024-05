Huis van Jeroen en gezin brandt af: 'Alle herinneringen lagen op zolder'

(foto: Collin Beijk) (foto: Collin Beijk) (foto: Collin Beijk) (foto: Collin Beijk) (foto: Collin Beijk) Volgende 1/6 Drone Lierop Brand

De bewoners van het huis dat donderdagavond afbrandde in Lierop hadden niet in de gaten dat hun eigen huis in brand stond, ook al wisten ze dat de blikseminslag dichtbij was. “We schrokken van de blikseminslag en we zijn naar buiten gegaan. Maar we zagen niets en zijn verder gaan eten," vertelt bewoner Jeroen.

De blikseminslag was rond half acht donderdagavond. Jeroen en zijn vrouw zaten aan het avondeten toen ze schrokken van een enorme knal en fel wit licht. Volgens buurman Jan was het licht van de inslag zo fel dat hij even niets meer kon zien. Hij maakte het al vaker mee in deze straat in Lierop. "In twintig jaar tijd sloeg hier al vier keer de bliksem in. Twee keer is een boom geraakt, een kippenren ging eraan en nu het huis van Jeroen." Jeroen en zijn vrouw schrokken zo van de klap, dat ze naar buiten gingen om te zien wat er gaande was. Maar ze zagen niks en schoven nietsvermoedend weer aan bij hun maaltijd. "Totdat de overbuurvrouw achterom kwam rennen. "Ze riep: 'Er komt allemaal rook uit jullie dak!'”

"Het vuur verspreidde zich zo snel dat het blussen niet meer lukte.”

Jeroen ging opnieuw naar buiten en zag heel veel rook. “We hebben de huissleutels gepakt, zijn naar buiten gegaan en hebben 112 gebeld." Daarna was het wachten op de brandweer. Al snel breidde het vuur zich van het rieten dak uit naar de hele bovenverdieping. Om de brand te bestrijden, kwamen er extra voertuigen met bluswater. “Het rieten dak moest van binnenuit geblust worden, maar volgens de brandweer verspreidde het vuur zich zo snel, dat blussen niet meer lukte.” Het huis was niet meer te redden. Rond kwart voor negen meldde de brandweer dat het huis, waar Jeroen en zijn vrouw al 24 jaar woonden, als verloren moet worden beschouwd. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

De eethoek in de woonboerderij (foto: Collin Beijk).

De bovenste verdieping en de zolder waren vroeger het terrein van de vier kinderen die inmiddels allemaal het huis uit zijn. Vroeger sliepen ze daar, inmiddels is de bovenverdieping ingericht voor de kleinkinderen.

"Alle herinneringen lagen boven en zijn onvervangbaar."

"Daar stonden bedjes, heel wat knuffels, alle fotoboeken van vroeger, werkjes van de kinderen van school. Dat lag allemaal op zolder. Alle herinneringen lagen boven en die zijn onvervangbaar”, zegt Jeroen verdrietig. Gelukkig heeft de brandweer toch nog zo’n twintig fotoalbums weten te redden en daar is hij erg dankbaar voor. En wat nu? Jeroen weet het niet. “Het is wachten op de expert en de verzekering om te zeggen wat we hierna kunnen doen.” Een slaapplek hebben Jeroen en zijn vrouw inmiddels geregeld. “Ja gelukkig wel, dat is opgelost.”