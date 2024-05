Student als buschauffeur: 'Niets is leuker dan in je eigen stad rondrijden'

Busmaatschappij Hermes leidt studenten op tot buschauffeur om zo personeelstekorten aan te pakken. Een wervingsactie in Eindhoven en omgeving heeft zestig 'student-chauffeurs' opgeleverd, zo maakte het bedrijf vrijdag bekend. De eerste chauffeurs zijn al ingezet.

De verschraling van de dienstregeling bij Hermes begon vorig jaar oktober door het tekort aan chauffeurs. Dat gold vooral in steden, zegt het ov-bedrijf. Zo ging een van de stadslijnen in Eindhoven helemaal verloren. "Mede door de komst van studenten, heeft Hermes deze lijn vorige maand weer in gebruik genomen", laat een woordvoerder weten.

Martijn Mentink, regiodirecteur Zuidoost: “Ontzettend gaaf om te zien dat we in zo’n korte tijd zoveel studenten hebben bereikt en dat de animo er is. We hebben genoeg plaatsen op te vullen. Wanneer zij willen werken, dan kan dat. Een echte win-win, want niets is leuker dan in je eigen stad met de bus rondrijden!”

De bussen van Hermes rijden in onze provincie onder de naam Bravo in Eindhoven en directe omgeving. Het bedrijf is ook actief in de regio Arnhem-Nijmegen en op een deel van de Veluwe.

Na veel aandringen en 2700 handtekeningen kwam buslijn 12 weer terug.