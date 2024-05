As en scherven in achtertuin na brand: 'Het regende zwarte stukjes'

In het hele dorp Haren vind je het terug: resten van de grote brand bij het distributiebedrijf Vice Versa in Oss. Op straat, in tuinen en weilanden: overal ligt het bezaaid met zwarte brokstukken. De gemeente roept bewoners op om het zelf op te ruimen, maar of dat gebeurt is de vraag.

Een grote rookpluim, met daarin stukjes zwart materiaal. Jan Arts zag het vrijdagavond over z’n huis in Haren komen. Het dorp ligt nog geen vijf kilometer van de brand vandaan. “Het was best wel creepy, we zagen overal zwarte stukken verbrand isolatiemateriaal naar beneden komen. Het regende zwarte stukjes, daar zaten ook stukjes glas in hoorden we later.” Samen met zijn dochter is hij al de hele dag bezig om alle rommel op te ruimen. In de buurtapp kwam de tip om vooral een bladzuiger te gebruiken, in het dorp hoor je op veel plaatsen het geloei. Naast z'n tuin maakte Jan ook het schoolplein schoon met dorpsgenoten. Maar het materiaal ligt werkelijk overal. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Restanten die Jan vond in z'n tuin (foto: Floortje Steigenga).

“We vinden grote stukken maar ook heel kleine stukjes. Die grote stukken vallen meteen op. Maar onze trampoline was bezaaid met stof, dat zie je op gras niet liggen.”

"Ik denk dat het allemaal weg is zodra het een keer flink heeft geregend.”

Ook inwoner Jan Ploegmakers vindt allerlei rommel in z’n tuin, die behoorlijk groot is. Tussen z’n aardbeienplanten in de moestuin, in de struiken en op het gazon. Maar hij is niet van plan om het allemaal op te ruimen want daar heeft hij een dagtaak aan. “Als ik het aantik, is het al bijna verpulverd. Ik denk dat het allemaal weg is zodra het een keer flink heeft geregend.” Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Jan Ploegmakers in z'n tuin met een restje van de brand (foto: Floortje Steigenga).

Bang voor eventuele schadelijke gevolgen voor z’n tuin is hij niet. Al vraagt hij zich wel af hoe het zit met vee en huisdieren. "Want wat voor invloed heeft het materiaal op dieren?" Op de website van de gemeente Oss valt te lezen dat de deeltjes niet gevaarlijk zijn voor mensen maar dat ze wel scherp kunnen zijn. Ook wordt geadviseerd om handen te wassen na het opruimen. Voor dieren kan het wel schadelijk zijn. “Als dieren de neergevallen deeltjes opeten, kan dit gevaar voor hen opleveren”, valt er te lezen. Ze adviseert boeren om het vee binnen te houden. Jan Arts is benieuwd naar het plan van aanpak van de gemeente: “Zeker richting de boeren maar ook voor ons. Je weet niet wat het doet met het water, het gras en het vee maar ook met je tuin. Ik denk dat alles bezaaid ligt, zowel met stofdeeltjes als grote stukken. Ik denk niet dat het zo opgeruimd is.” De gemeente Oss laat in een reactie weten dat ze zich op dit moment bezighoudt met de brand. Hoe het opruimen verder wordt aangepakt, is nog niet duidelijk. Dat volgt volgens een woordvoerder komende week. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt momenteel onderzocht hoe schadelijk het materiaal is voor dieren.