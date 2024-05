Boscagli ramt de 3-2 binnen voor PSV, dit kan niet meer misgaan

Een gelijkspel is vandaag genoeg voor PSV om voor de 25e keer de landstitel binnen te halen. Om kwart over twaalf hebben de Eindhovenaren in het eigen Philips Stadion afgetrapt tegen Sparta Rotterdam. Lukt het PSV om minimaal gelijk te spelen dan zal daarna het feest losbarsten. In dit liveblog gloeien we voor, houden we je op de hoogte van de wedstrijd en zijn we bij het feest na afloop.

Liveblog

13.41 Daar is de 3-2! Boscagli ramt hem binnen. Ga staan voor de kampioen! Foto: Leon Voskamp.

13.39 Eerbetoon voor overleden PSV-fan Gerard Foto: Leon Voskamp.

PSV-fan Gerard overleed tijdens wedstrijd van zijn club, neef wil eerbetoon

13.31 Lozano en Saibari komen erin Ramalho en Til moeten hun plek afstaan.

13.31 De eerste wissel is een feit Bij Sparta verlaat Mito het veld. Hij wordt vervangen door Neghli.

13.27 Aan de sfeer in het stadion zal het vanmiddag niet liggen

13.19 De bal rolt weer Beide ploegen zijn ongewijzigd begonnen aan de tweede helft. Voor Sparta betekent dat het volgende, want de elf Rotterdammers hadden we eerder nog niet gegeven:

13.18 Intussen in het centrum van Eindhoven Beeld: Omroep Brabant. Beeld: Omroep Brabant.

13.03 Het is rust: 2-2 En we gaan aan de thee (of aan het bier, wanneer je op het Stratumseind bent) met een 2-2 stand. Er klinkt een heel voorzichtig applausje vanaf de tribunes.

13.02 Niet het clubrecord van minste tegentreffers PSV is er niet in geslaagd het clubrecord van minste aantal tegendoelpunten in één seizoen in de Eredivisie te verbeteren. De Eindhovenaren incasseerden in de eerste helft tegen Sparta al twee treffers. Hierdoor heeft PSV nu negentien doelpunten tegen in de competitie. Het record blijft daarmee in handen van het elftal uit het seizoen 2004/2005, dat onder leiding van coach Guus Hiddink achttien keer werd gepasseerd.

13.00 De Markt in Eindhoven is vol, er mag niemand meer bij De Markt in het centrum van de stad wordt afgesloten, zo laat onze verslaggever die daar is weten. Hoe druk het in de stad is, zie je hier:

12.45 Sparta laat het er niet bij zitten: 2-2 Vier doelpunten in een half uur. Sparta maakt de gelijkmaker, 2-2.

12.42 De voorsprong voor PSV is daar: 2-1 Johan Bakayoko schiet de 2-1 binnen. Bakayoko schiet de 2-1 binnen (foto: ANP / Maurice van Steen).

12.35 En het is weer gelijk Jerdy Schouten zorgt voor de 1-1 Schouten juicht na het maken van de 1-1 (foto: ANP / Olaf Kraak).

12.24 Sparta werkt bepaald niet mee aan een Eindhovens feestje De Rotterdammers scoren de 0-1! Foto: Leon Voskamp.

12.20 Intussen in de stad In het centrum van Eindhoven wordt het drukker en drukker. Deze LIVE cam registreert de drukte.

12.15 Het is zover, de kampioenswedstrijd begint: 0-0 Foto: Leon Voskamp.

11.53 Vol vertrouwen zijn de fans op het Stratumseind Dat PSV straks 'gewoon' drie punten pakt tegen Sparta, daaraan twijfelt eigenlijk niemand op het Stratumseind. Onze verslaggever treft in hartje Eindhoven alleen maar fans die vol vertrouwen zijn.

11.50 We waren LIVE op het Stratumseind waar het feest al is losgebarsten, kijk hier terug:

11.22 De kampioensschaal is er! Directeur Marianne van Leeuwen van de KNVB is met de schaal aangekomen bij het stadion. En de schaal is in Eindhoven (foto: Leon Voskamp).

11.15 In afwachting van de komst van de schaal Die is er nog niet, zo horen we van onze verslaggevers

11.11 Ook deze heren zijn er klaar voor... En enig leedvermaak mag natuurlijk niet ontbreken Foto: Leon Voskamp.

11.06 Als sardientjes in een blik op station Helmond Brandevoort Maar dat heb je er natuurlijk graag voor over op weg naar het stadion... voor de kampioenswedstrijd! Foto: Rob van den Broek. En ook op het station in Best: Foto: Sigrid Coolen.

11.02 Fanplein bij het stadion stroomt vol Foto: Sigrid Coolen.

10.55 En de PSV'ers zijn bij het stadion De PSV-bus komt aan bij het stadion (foto: Leon Voskamp).

10.42 De bus van Sparta is bij het stadion De gasten uit Rotterdam komen aan bij het stadion: De gasten zijn er (foto: Leon Voskamp).

10.40 Op het Stratumseind zijn de kroegen al even open En om tien uur was het er al een drukte van belang: Foto: Frits van Otterdijk. Foto: Frits van Otterdijk.

10.32 Eindhovuh we komen eraan!

09.58 Geen Lang, Dest en Babadi Noa Lang, Sergiño Dest en Isaac Babadi missen de mogelijke kampioenswedstrijd van PSV vandaag door blessures. Trainer Peter Bosz heeft verder de beschikking over zijn volledige selectie. "Ik probeer het te benaderen zoals altijd. Het gaat om Sparta. Dat is waar we het over hebben", zei de trainer in zijn vooruitblik. Bosz genoot van drukte op open training: ‘Ik kon mijzelf niet verstaan’

09.50 Op een na succesvolste club Met 25 landstitels is PSV de op een na succesvolste club van Nederland. Ajax werd 36 keer kampioen, Feyenoord 16 keer.

09.45 Vandaag kampioen dan morgen de huldiging Als PSV vandaag op eigen kracht kampioen wordt, wordt het team morgen gehuldigd in de stad. Bij Omroep Brabant zit je dan net als vandaag eerste rang. De huldiging van de kampioen zal namelijk via ons live te volgen zijn. De huldiging van PSV zal te volgen zijn bij Omroep Brabant. Mocht PSV vandaag op eigen kracht kampioen worden, dan is de huldiging morgen vanaf 17.00 uur live te zien op website, app, tv en via Brabant+.

09.40 Nieuw nummer Guus Meeuwis over PSV Met zijn nieuwe nummer 'Heel ons leven PSV' doet Guus Meeuwis een duit in het zakje om de kampioenskoorts nog wat verder op te stuwen vandaag.

