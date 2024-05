Flemming in helikopter naar bevrijdingsfestivals: 'Vrijheid is belangrijk'

1/3 Flemming in de helikopter op weg naar het bevrijdingsfestival in Den Bosch (foto: Noël van Hooft)

Voor zanger Flemming komt deze Bevrijdingsdag een droom uit. Niet alleen mag hij in een helikopter zitten, hij gaat ook nog optreden in zijn 'eigen' stad. "Den Bosch is acht minuten vliegen hoorde ik." Samen met drie andere ambassadeurs van de vrijheid, Claude, Wend en Son Mieux worden de 14 bevrijdingsfestivals in Nederland bezocht.

Nadat de artiesten elkaar een dikke knuffel gaven, zochten ze hun weg naar hun helikopter. Flemming voelde zich opgetogen maar ook verantwoordelijk voor het overbrengen van een boodschap. "Het is geweldig dat ik met een helikopter Bevrijdingsdag mag aftrappen in de stad waar ik geboren en getogen ben. ."

Dan draait Flemming zijn blik af van de militaire helikopter en wordt zijn blik serieus. "Ik vind Bevrijdingsdag een belangrijke feestdag. Zeker in deze tijd met de oorlog in Oekraïne en Gaza word je bewust dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dan realiseer je je dat we ons hier in de handen mogen knijpen hoe we hier leven, maar besef je ook dat dit zomaar om kan slaan."

Dan beginnen de motoren van de helikopter herrie te maken, teken voor Flemming om in te stappen. In totaal zal hij op vijf verschillende podia in Nederland. Hij sluit de dag af in Amsterdam tijdens het concert aan de Amstel. traditiegetrouw is hier ook de koninkijke familie bij aanwezig.