Weinig varkens in de wei, boer Maarten legt uit hoe dat komt

We kijken altijd graag naar dansende koeien als die in de lente weer de wei in mogen. Maar dartelende varkens zijn vrijwel nooit te zien. Varkenshouder Maarten Rooijakkers liet zondagmiddag zijn varkens wel los om de lente te vieren. Maar het was een klein clubje. Varkens op grotere schaal loslaten, is volgens hem niet mogelijk. Dat heeft volgens de varkenshouder te maken met veel dingen: de regels, de markt, de boterham van de varkenshouder en het gedrag van consumenten.

De stal werd een educatiecentrum. Het publiek kan kennis komen maken met zestien verschillende varkensrassen. Mensen kunnen er overnachten en vergaderen. Volgens Maarten een succes. “Mensen zijn toch op zoek naar ervaringen.” En dan is het natuurlijk leuk om op een mooie lentedag ook de varkens te laten woelen in de wei en het publiek daarvoor uit te nodigen.

Maarten runt samen met zijn broer de ‘PorcusCampus’ in Aarle-Rixtel. In zijn stal stonden vroeger achthonderd zeugen en er werden veel biggen geboren. Maar het besluit van de provincie om stallen eerder emissiearmer te maken, zodat er minder stikstof wordt uitgestoten, zette daar een streep door.

Maar de varkenshouder wil een realistisch verhaal vertellen over hoe het eraan toegaat in de varkenshouderij. “Wat wij hier laten zien, is natuurlijk niet hoe het echt is." Maar het gros van de varkens kan volgens Maarten helemaal niet naar buiten en moet in de stal blijven. "Mensen die hier komen, stellen ook kritische vragen over de varkenshouderij. Als ik het ze uitleg, krijg ik wel begrip. Maar er zijn mensen die het er dan nog niet mee eens zijn."

De varkensboer merkt dat mensen vaak niet goed weten waar hun voedsel vandaan komt. Hij hoopt daar met PorcusCampus een einde aan te maken. "De overheid neemt vaak besluiten op basis van onkunde en emotie. Als we stoppen met varkensvlees, dan gaan onze kinderen of kleinkinderen het uit een ander land halen. En daar zijn de standaarden voor voedselveiligheid veel lager. Een besluit nemen over de varkenshouderij moet op basis van kennis. Dat is mijn missie hier.”