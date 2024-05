Politie gebruikt steeds vaker geweld: van wapenstok tot pistool

De politie in Brabant gebruikt elk jaar bij steeds meer incidenten vaker geweld. Vorig jaar was dit in de regio Zeeland/Midden- en West-Brabant 1480 keer het geval. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2022. In het oosten van de provincie was er een lichte toename, naar 2106.

Ook landelijk gezien past de politie vaker geweld toe, zo blijkt uit cijfers die de politie bijhoudt en maandag heeft vrijgegeven. Ook het aantal klachten over de werkwijze van agenten neemt toe. Het aantal ‘geweldsaanwendingen’ door de politie neemt met het jaar toe. In de regio Zeeland/Midden- en West-Brabant was dit in 2020 nog 1080 keer nodig; in het oosten van de provincie 1640 keer. Deze stijgingen zouden een gevolg kunnen zijn van de toename van het aantal verwarde personen, zo meldt de politie in haar rapportage. Waarschuwingsschoten

Onder geweld valt onder meer het gebruik van de wapenstok, het spuiten met pepperspray, de inzet van een politiehond, het intrappen van een deur of het hanteren van een dienstwapen. Zo werd vorig jaar diverse keren het vuurwapen getrokken om te dreigen of waarschuwingsschoten te lossen. Dat laatste was onder meer nodig bij de jacht op gevluchte overvallers in Etten-Leur en Rijsbergen en de aanhouding van inbrekers in Breda. Onder meer bij de problemen die verwarde personen veroorzaakten, werd de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet. Dat was vorig jaar september nog het geval in Son. Het team werd ook ingeschakeld na een bommelding bij een school in Oisterwijk en de arrestatie van een inmiddels veroordeelde IS-aanhanger.

Leden van de DSI werden onder meer ingezet bij de aanhouding van een IS-verdachte (foto: Perry Roovers)/SQ Vision)..

In geen enkel geval hoefde een korpschef een Brabantse agent een disciplinaire maatregel op te leggen. Ook is niemand door justitie vervolgd. De meeste klachten van burgers gingen over de hardhandige aanpak van agenten of de inzet van honden of de wapenstok. Registratie en toetsing

Als een agent zwaar geweld inzet, zoals zijn dienstwapen of geweld waardoor een verdachte overlijdt of zwaargewond raakt, wordt dit apart geregistreerd en getoetst aan de wet en aan professionaliteitseisen. Vorig jaar gebeurde dit 2191 keer. In 343 gevallen werd het geweld als ‘niet professioneel’ beoordeeld, wat ook alweer een stijging inhoudt. Frank Paauw van de landelijke politie stelt dat een burger mag verwachten dat de politie leert van haar fouten. Tijdens opleidingen en trainingen wordt gekeken naar zorgvuldiger optreden om geweld te voorkomen. Ook moeten agenten duidelijk waarschuwen voordat ze overgaan tot geweld. "Dat kan verdere escalatie voorkomen", zegt Paauw. “De maatschappij mag verwachten dat we geweld rechtmatig en zorgvuldig toepassen.” De politie in de regio Zeeland/Midden- en West-Brabant sluit zich aan bij deze toelichting. Het politieteam in Oost-Brabant heeft nog geen reactie gegeven. Bekijk hier de cijfers over jouw regio: