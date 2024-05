Onrust nadat man leerlingen lastigvalt, zo ga je daar als ouder mee om

Ouders zijn ongerust nu al twee keer een leerling van een basisschool De Werft in Breda is lastiggevallen op weg naar school. In beide gevallen werden de kinderen aangesproken door een man die op intimiderende toon vroeg of ze met hem mee naar huis gingen. Dat deden de kinderen niet. Volgens psycholoog en gedragsdeskundige Carmelita Relyveld hebben ouders daarmee een goed voorbeeld om hun eigen kinderen voor te lichten. "Ouders moeten nu vooral niet hun eigen angst overbrengen op hun kinderen."

Veel ouders zijn geschrokken. Chantal Kosterman-Poppelaars brengt haar dochter vandaag uit voorzorg met de auto naar school. "Normaal gaat ze met de fiets," vertelt ze. "Maar na deze verhalen breng ik haar liever met de auto. Het is jammer dat het zo moet, want je wil je kind haar vrijheid niet ontnemen." Carmalita Relyveld is gezondheidspsycholoog, pedagoog en gedragsdeskundige. Ze werkte onder meer voor jeugdzorg en de GGZ en begrijpt de voorzichtigheid en angsten van de ouders volledig. "Maar overbezorgd reageren kan averechts werken. Daarmee kan je kinderen onbedoeld angstiger maken en hun zelfvertrouwen schaden." Want volgens Relyveld voelen kinderen sneller aan dat iets niet klopt, dan dat volwassen soms denken: "Kinderen weten ook van andere kinderen of ze wel of niet fijn zijn om mee om te gaan. Als ouder kan je goed uitleggen dat er ook volwassenen zijn waar je beter niet mee kan omgaan." Ze adviseert ouders om gewoon te vertellen dat als een wildvreemde je kind iets aanbiedt, mee vraagt te gaan of iets leuks wil laten zien, dat dit niet klopt. "Kinderen voelen vaak wel aan dat er iets raars mee is en wat ze moeten doen. Vraag ze ook hoe ze daarmee omgaan en geef ze dan eventueel tips."

"Ze heeft goed gehandeld."

Dat alle twee de leerlingen van De Werft niet op de man zijn ingegaan en het meisje het incident ook nog eens direct op school heeft gemeld, vindt de gedragsdeskundige een prima reactie. "Zij heeft goed gehandeld in deze situatie en dat is voor ouders een goed voorbeeld. Ze kunnen zeggen dat hun klasgenootje het heel goed gedaan heeft." De school heeft de ouders via een bericht ingelicht over de twee incidenten. Ouders wordt gevraagd alert te zijn en het te melden als hun kind iets vergelijkbaars meemaakt. "Natuurlijk moeten ouders het hier met hun kinderen over hebben, maar ook de school moet hier net als bij pesten een stukje voorlichting in geven. Juist omdat het twee keer op de route naar De Werft is gebeurd."

"Niemand wil natuurlijk dat zijn kind meegenomen wordt."