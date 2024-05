112-nieuws: man gewond na harde crash • auto rijdt achterop camper

20.53

De politie heeft gisteravond meerdere processen-verbaal uitgeschreven in Den Bosch-Noord. Daar hebben bewoners al wekenlang last van vervelende jeugd in de wijk. Jongeren klimmen op daken, schelden mensen uit en gooien eieren en stenen naar huizen. "Dit is geen kattenkwaad en kan niet de bedoeling zijn!", benadrukt de politie op Instagram. Agenten waren gisteravond in burger aanwezig in de wijk en hebben daar naar eigen zeggen meerdere, goede gesprekken met groepjes jeugd gevoerd.