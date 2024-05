Advocaat slachtoffers hoopt dat zaak Gianni de W. klaar is: 'Geen beroep'

Jarenlang perste hij tientallen jonge meiden af via sociale media. De 25-jarige Gianni de W. uit Etten-Leur vroeg zijn slachtoffers om naaktfoto’s, waarmee hij ze vervolgens chanteerde. Woensdag maakte de rechtbank in Breda zijn straf bekend: 6.5 jaar en tbs. De advocaat van de slachtoffers, Jos de Kerf, hoopt dat De W. en het Openbaar Ministerie niet in beroep gaan. Zodat het heftige proces hier eindigt voor zijn cliënten. "Het OM zal beseffen dat beroep niet echt in het belang is van de slachtoffers", zegt hij.

"Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Met een simpele klik komt de buitenwereld heel dichtbij. Vandaag zien we dat dat schrijnende gevolgen kan hebben”, zei de rechter woensdag. Dat geldt zeker voor de 172 meisjes en vrouwen die slachtoffer van De W. zijn geworden. Van wie er veel in de rechtbank aanwezig waren om de uitspraak te volgen.

Na de uitspraak liet advocaat De Kerf weten dat de zaak een heftige tijd is geweest voor zijn cliënten. “Zo'n zaak rakelt alles weer op. De afgelopen jaren waren heel vervelend voor de slachtoffers. Ze durfden er in het begin nauwelijks over te praten. Een van de meiden had bijvoorbeeld ook niets tegen haar ouders gezegd”, vertelt De Kerf.

In de uiteindelijke straf van 6,5 jaar cel en tbs met voorwaarden kan de advocaat zich redelijk vinden. “Het is een open deur om te zeggen dat geen enkele straf hoog of zwaar genoeg is, maar 6,5 jaar is een passende uitspraak.”

Hoewel de uitspraak duidelijkheid geeft, zitten de slachtoffers nog wel in spanning. "Het eindpunt is pas over twee weken. Dan weten we of het Openbaar Ministerie of de verdachte in beroep gaan”, legt de advocaat uit.

De slachtofferadvocaat verwacht overigens niet dat er een beroep wordt ingesteld. De eis van 6,5 jaar zit namelijk in de buurt van de 7 jaar die het OM had geëist. Niet alleen het OM kan in beroep gaan, maar ook De W. kan hiervoor kiezen. “Als de verdachte in beroep gaat, kan de straf zwaarder uitpakken. Ik ga er dus vanuit dat ook hij niet in beroep zal gaan, maar dat weten we pas zeker over twee weken”, zegt hij.