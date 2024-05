112-nieuws: auto vat vlam • brand in dak autobedrijf

18.30

De 26-jarige aanvoerder van amateurvoetbalclub Achilles Veen heeft vanmiddag in Oisterwijk tijdens de finale om de districtsbeker tegen Goes een hartstilstand gekregen. Dit gebeurde rond de 25e minuut. Hij is naar een ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed. Een ingeschakelde traumahelikopter landde op het veld van Trinitas in Oisterwijk waar de finale deze Hemelvaartsdag wordt gespeeld. Het duel is inmiddels definitief gestaakt en wordt later uitgespeeld. De stand was 2-0 in het voordeel van Achilles.

