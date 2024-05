112-nieuws: kever vliegt in brand • bewoner redt huis met rieten dak

13.07

Een Volkswagen Kever van tientallen jaren oud is vrijdagmiddag rond twaalf uur in brand gevlogen op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. De inzittenden merkten bij de Dalemdreef op dat hun auto begon te roken, waarna ze de auto in de berm parkeerden. Toen ze de auto verlieten sloegen de vlammen snel om zich heen. Bij aankomst van de brandweer stond de auto in lichterlaaie. De auto uit 1977 ging geheel verloren door de brand. De oorzaak is waarschijnlijk een technisch mankement.

