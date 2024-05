Mega-fan Joost Klein is erg trots, maar nu in spanning of optreden doorgaat

Mae Liewes (19) uit Eindhoven zit vrijdagmiddag tussen hoop en vrees of Joost Klein nog gaat optreden op het Eurovisie Songfestival. Hoe anders was het gevoel eerder op de dag nog toen ze heel blij en trots op haar idool was dat hij de finale van het liedjesfestival in Malmö had bereikt. "Ik ben echt gespannen nu en alles aan het doorlezen of ik kan achterhalen wat er aan de hand is."

De Eindhovense is misschien wel Joost Klein zijn allergrootste fan. In ieder geval zo groot dat ze er zelfs een 3FM-award voor Beste Fan voor won. Ze maakte T-shirts en beheert meerdere online groepen over de Friese artiest samen met andere Joost Klein fans. "Toen hij als derde doorging naar de finale, gilden we van blijdschap en gingen we echt uit ons dak. Al moest ik ook een traantje laten bij die laatste boodschap aan zijn ouders tijdens het optreden." Maar vrijdagmiddag werd bekend dat Joost Klein niet mocht repeteren voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De organisatie van het evenement onderzoekt een incident rond Klein. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk. Wellicht heeft het te maken met een opvallend moment tijdens de persconferentie na de halve finale van donderdag.

"Dat zou overtrokken zijn."

"Als het die reactie is op de persconferentie zou ik dat wel overtrokken vinden", zegt Mae. Ze doelt daarmee op een vraag van een Poolse journalist. Die vroeg aan de Israëlische deelneemster Eden Golan of ze zich realiseerde dat ze met haar deelname andere artiesten en het publiek in gevaar zou brengen. Door de oorlog in Gaza is er veel protest tegen haar aanwezigheid. De persvoorlichter zei na de gevoelige vraag dat de artieste uit Israël daar niet op hoefde te reageren. "Waarom niet?" reageerde Joost Klein direct. Hij zat bij het stellen van die vraag, net als een groot gedeelte van de persconferentie met zijn hoofd onder een Nederlandse vlag, maar haalde die bij zijn reactie eraf.

"Dat rebelse is precies waarom we van Joost houden."

"Het lijkt mij een terechte vraag. En die rebelse houding is precies Joost en waarom we van hem houden", zegt zijn Eindhovense super-fan. Ze leerde Joost Klein zo'n vijf jaar terug kennen op Paaspop. "Ik herkende zijn naam, maar had geen idee wat voor muziek hij maakte. Het was liefde op het eerste gezicht." Mae zit ook in de ludieke clip van Omroep Brabant die een ode brengt aan Joost Klein's Europapa.

Mae vindt Joost Klein zo goed omdat hij gevoelige onderwerpen in zijn nummers aankaart, zoals het verlies van zijn ouders en depressie. "Maar dat verpakt hij in een feestje. Want zijn optredens zijn heel energiek en niet zwaarmoedig." Ze vindt het knap dat hij daaraan trouw is gebleven. "Het optreden van Europapa is precies hoe zijn shows zijn, maar dan nu in drie minuten samengevat."

"Door zijn populariteit online kan hij winnen."