Nog steeds instortgevaar na megabrand in Oss, buren mogen huis niet in

Bewoners uit de directe omgeving van het afgebrande logistiekbedrijf Vice Versa in Oss kunnen na zo'n anderhalve week nog altijd niet terug naar hun huis. Volgens de gemeente Oss is het nog niet veilig genoeg.

De eigenaar van het pand baalt, maar is strijdbaar:

Het is volgens de gemeente niet duidelijk wanneer de omwonenden hun huis weer in kunnen. Sinds de brand wordt de luchtkwaliteit iedere dag gemeten. "Hierbij worden geen afwijkende waardes gemeten", meldt de gemeente.

Omdat er nog steeds wordt nageblust, kan er ook nog rook vrijkomen. De gemeente meldt dat er ook nog steeds een klein risico is dat er nieuwe brandjes ontstaan.

Bij het verwoeste pand aan de Kanaalstraat is nog steeds sprake van instortgevaar. Meerdere bewoners van de Vechtstraat en IJsselstraat mogen daarom hun huis nog niet in. Er wordt volgens een woordvoerder met man en macht gewerkt om de situatie veilig te maken.

In het pand van Vice Versa brak anderhalve week geleden een grote brand uit. Het vuur greep om zich heen in een vriescel en het duurde bijna een etmaal om dit onder controle te krijgen. Vrijwel het hele gebouw werd compleet verwoest. Volgens de gemeente gaat het nablussen en opruimen nog weken duren.

Tien vriescellen en een paar koelcellen gingen in vlammen op, net als dertigduizend pallets. In het distributiecentrum lag vlees, groente en ijs. De gemeente Oss waarschuwde eerder al voor stankoverlast omdat vlees dat in het pand ligt, gaat rotten.

MEER NIEUWS OVER DE GROTE BRAND IN OSS:

De eigenaar van Vice Versa vertelt wat de grote brand met hem doet

Veel voorbijgangers schrikken van de grote ravage bij Vice Versa

Buurtbewoner Ferry zag het vuur akelig dicht bij zijn werkplaats komen