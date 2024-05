Geschiedenis, Grieks, Nederlands: (gezonde) stress nu eindexamens beginnen

Geschiedenis, Grieks en Nederlands. Dat zijn drie van de vakken waarmee dinsdag in ons land op scholen de schriftelijke eindexamens beginnen. De ene leerling maakt zich niet druk, omdat hij of zij voldoende geleerd heeft en nooit spanning kent. Andere scholieren hebben juist geestelijke bijstand nodig om met de stress om te kunnen gaan. Maar ook voor hun ouders wordt het een spannende tijd.

"Hoe ik terugkijk op mijn examentijd? Ik vond het wel spannend", laten diverse mensen weten die hun schoolperiode allang achter de rug hebben. "Maar zit er ook niet teveel over in", laten ze eveneens weten. "Sommige dingen spraken me niet aan. Dat kan de jeugd van tegenwoordig ook gebeuren. Maar er zijn genoeg vakken om uiteindelijk te kunnen slagen", zo geeft één van de ouders mee die door onze verslaggever bij Winkelcentrum Woensel in Eindhoven werden aangesproken. Uiteraard leven ze wel mee met hun kroost.

Gezonde stress

Of de scholieren van toen, en dus de ouders van nu, er iets van opgestoken hebben? Als we wat vragen uit oude eindexamens stellen komt niet op elke vraag het juiste antwoord. Vroeger was wellicht wel direct het goede antwoord er uitgerold.

Het zal de jongeren die vanaf dinsdag tot eind deze maand moeten blokken worst wezen. Als ze het nu maar weten. Eén van hen voelt wel wat gezonde stress, maar ziet het toch zitten. Al is het maar, omdat aan het eind van de rit gefeest kan worden als het papiertje, pardon: het diploma binnen is.