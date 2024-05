Hondenfokker legt zich neer bij uitspraak en wacht lange celstraf

De man uit Deurne die jarenlang zijn honden slecht verzorgde en ze illegaal fokte, legt zich toch neer bij de straffen die hij hiervoor vorig jaar oktober kreeg. De rechtbank in Zwolle veroordeelde hem toen tot achttien maanden cel, waarvan de helft onvoorwaardelijk. Ook werd bepaald dat hij tien jaar lang geen dieren mag houden.

Eigenlijk zou deze woensdagochtend bij het gerechtshof in Arnhem het beroep dienen dat hij had aangetekend, maar de 37-jarige fokker heeft dat ingetrokken. Het is niet bekend waarom. Zowel zijn advocaat als het hof kon nog niet reageren.

Nieuwe rechtszaak

Het besluit betekent wel dat hij voor negen maanden de gevangenis ingaat en misschien wel voor een nog langere periode. In april werd hij namelijk gearresteerd, omdat hij zowel in Heerlen als in België honden op dieronvriendelijke wijze hield. Hiermee overtrad hij de voorwaarden die de rechtbank in Zwolle hem vorig jaar had opgelegd. En dat leidt weer tot een nieuwe rechtszaak, die voor 20 augustus is gepland.

In afwachting van deze zitting zit de man al bijna een maand vast. Later deze maand wordt bepaald of zijn voorarrest wordt verlengd.

In deze video van de LID zie je hoe de honden van de broodfokker erbij zaten: