'Friet' en geen 'patat': juf van Kyenna (6) rekent het fout

Wat ons betreft heeft de Tilburgse Kyenna (6) een schrijfopdracht op school perfect uitgevoerd, maar haar juf van OBS De Vuurvogel dacht daar anders over. Kyenna moest bij de opdracht 'patat' opschrijven, de oefening was namelijk bedoeld om de a-klank te oefenen, maar Kyenna schreef (uiteraard) frietjes. En dus ging er een streep door haar antwoord. Tot grote teleurstelling van het meisje. "Hier in Brabant onder de rivieren zeggen we gewoon friet en geen patat."

Teleurgesteld kwam Kyenna dinsdagmiddag thuis van school. De meeste kinderen zouden blij zijn geweest, want ze had bijna alles goed gedaan, maar Kyenna dacht hier anders over. "Ik vroeg hoe het was op school en toen keek ze heel verdrietig", legt vader Denny uit. "Wij zeggen friet, riep ze, maar er moest staan patat. Natuurlijk begon ik heel hard te lachen." Al sinds groep 3 krijgt Kyenna dit soort opdrachten op school, maar dit had Denny nog niet eerder meegemaakt. "Ze is echt perfectionistisch en haalt het liefst altijd hoge cijfers. Dat heeft ze denk ik van haar moeder. Zij is juf en misschien dat Kyenna denkt dat ze geen fouten mag maken."

"De juf wilde de fout niet meer goedkeuren, al moest ze er stiekem wel om lachen."

Fout of niet, van haar ouders krijgt Kyenna sowieso een tien. Zij konden haar antwoord wel waarderen. "We wonen in Tilburg en weten niet beter dan dat het friet is", zegt Denny. "Patat zeggen ze maar boven de sloten, maar niet hier. Een frietje met mayonaise klinkt ook veel lekkerder dan patat met mayonaise." De bewuste schrijfopdracht, tekst gaat verder onder de afbeelding.

Foto: Noël van Hooft / Omroep Brabant

De juffrouw gaat daar helaas niet in mee. Ook niet als Denny de volgende dag de klas in stapt. "Ze wilde het antwoord van Kyenna niet goed rekenen, omdat ze nou eenmaal patat had moeten schrijven. Zij denkt ook, dit is wat ik vraag en daar hoort maar één antwoord bij. Al moest ze er uiteindelijk stiekem wel om lachen."

"Vrijdag is bij ons frietdag en het liefst met een frikandel en maggi."

Voor Kyenna blijft het toch friet en dat is er thuis al vroeg ingestampt. "We eten altijd friet bij opa en oma op vrijdag", zegt Denny. "Dat is onze vaste frietdag. Kyenna neemt dan altijd een frikandel en om het helemaal af te maken doet ze er frietkruiden op en ook nog eens maggi." Komende vrijdag dus weer, al gaat deze frietdag er toch iets anders uitzien. "Opa en oma zijn op vakantie, dus dan moet ik zelf maar frietjes gaan bakken", lacht Denny.