Op vakantie voor een miljoen, justitie wil ex van drugsbaron kaalplukken

Justitie wil dat de ex-vrouw (60) van drugsbaron Peer S. vijf jaar de cel in gaat voor witwassen van drugsgeld. Ze kreeg een peperduur vliegticket en een tropische vakantie cadeau van bijna negenhonderdduizend euro, stelt justitie. "Ze was niet bleu of naïef. Ze is al 25 jaar de partner van S. die zich begaf in de top van de internationale drugshandel", zei de officier van justitie vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch. Haar advocaat vindt het verhaal vergezocht en onbewezen en wil vrijspraak.

Witwassen op de tropische Seychellen, een eilandengroep in de Indische Oceaan. Het is een aanklacht die je niet vaak hoort in de rechtbanken in onze provincie. Maar de tropische eilandengroep werkt ook als een magneet op criminelen, zoals Peer S. De Eindhovenaar met de bijnaam 'Opa' kreeg onlangs tien jaar voor grootschalige drugshandel.

Luxe

In het voorjaar van 2020 dobberde Peer met zijn ex-vrouw met de bijnaam 'Oma' op een luxe jacht van zestig meter lang bij de Seychellen. Het schip met personeel kostte een kwart miljoen euro per week. Peer S., zijn partner en diverse gasten stapten zelfs over op een ander nog luxer jacht. Kosten: 325.000 euro per week.

In cryptotelefoons ontdekte de politie foto's van Peer en zijn ex: poserend voor een tempel, op de boten en in een jacuzzi.

Schoonmoeder

Maar toen kwam corona en kwam alles stil te liggen. Net op dat moment werd de schoonmoeder van Peer ziek. Vliegen was alleen mogelijk als je veel geld had.

Peer regelde een privéjet met zijn ex-vrouw als enige passagier. 'Oma' vloog van de Seychellen, via Caïro naar Eindhoven. Een bedrijf in Dubai betaalde de vlucht van 102.000 euro. De politie onderschepte chats waarin Peer vertelde hoe dat ging en dat zijn ex hem dankbaar was. Dat was ze. Want ze was op tijd thuis, en toen overleed haar moeder.

Hoe triest ook, dat ticket kopen en gebruiken was een vorm van witwassen. Net als de luxe cruise die 897.142 euro kostte. Bijna negen ton dus.

Boodschappen

Toch raar, dacht de politie want afgezien van een kleine onderneming heeft de vrouw geen dik salaris. Net zo min als Peer. Op de gezamenlijke bankrekening met Peer stond maar een paar duizend euro. Zelfs hoe ze de boodschappen betaalden was vaag.

De criminele boekhouding in het mobieltje van een veroordeelde verdachte bracht meer duidelijkheid, meent het OM. 'Oma' kreeg 'leefgeld'. Dik vijftigduizend euro in elk geval. In die boekhouding was in totaal anderhalf miljoen euro zichtbaar. Allemaal misdaadgeld denkt het OM.

De officier van justitie vindt dat ze profiteerde van de illegale winsten van Peer. En ze is al een keer eerder veroordeeld voor hetzelfde. De eis was dan ook dat ze anderhalve ton witgewassen geld aan de staat moet betalen en vijf jaar de gevangenis in moet.

Vrijspraak

De advocaat schrok. Hij noemde het 'knip-en-plakwerk' en beschuldigingen vol aannames. Hij hamerde er op dat er geen geld is gevonden bij haar thuis in Eindhoven. Bovendien is het nog maar de vraag dat de boekhouding in het mobieltje over de vrouw gaat. En over dat ticket: "Ze heeft dat vliegtuig niet betaald, het is niet haar geld."

De advocaat benadrukte dat de vrouw ontkent. "Ze wordt veroordeeld omdat ze de vrouw is van." Hij vroeg om vrijspraak. De vrouw zelf was niet in de zaal. Haar advocaat wilde niet zeggen waarom ze weg bleef. De rechtbank doet over twee weken uitspraak

Wanneer en of justitie begint met het kaalplukken van Peer S. en de andere verdachten is onbekend. Mogelijk is dat pas na hun hoger beroep in Den Bosch en dat wordt niet snel verwacht.

'Pillenkoning' Peerke S. jarenlang de cel in voor leiden drugsbende