Verdachte van seksueel misbruik ouderen: 'Sprakeloos over beschuldiging'

De 22-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Elisabeth in Breda, die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van ouderen, zegt dat hij onschuldig is. Dat laat zijn advocaat Peter Schouten weten. “Mijn cliënt is sprakeloos over de beschuldiging.”

De verdachte werd eind april opgepakt in België. Hij is door de Belgische autoriteiten overgeleverd aan Nederland. Donderdag besliste de raadkamer in Breda dat de 22-jarige verdachte met de Nederlandse nationaliteit nog zeker drie maanden vastzit. Het misbruik vond plaats op de afdeling Corenschup, waar ouderen met een vorm van dementie wonen. Binnen die afdeling werden meerdere meldingen gedaan van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De verdachte ontkent dit. "Hij zegt dat hij niets heeft gedaan waardoor hem seksueel misbruik kan worden verweten." Wat er precies is gebeurd, kan de overkoepelende zorgorganisatie Surplus niet zeggen. De man was niet in dienst bij het zorgcentrum, maar werd ingehuurd als zzp'er. Surplus heeft na het bekend worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen haar organisatie aangifte gedaan bij de politie en een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg.