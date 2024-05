Vleermuizen gooien roet in eten, omstreden migrantenhotel van de baan

Het plan om vierhonderd arbeidsmigranten in voormalig feestpaleis Jaiselings Royal Palace in Wernhout te huisvesten, is van de baan. Het plan zorgde vorig jaar voor onrust bij omwonenden, maar 'de aanwezigheid van vleermuizen in het pand hebben het project 'de das omgedaan'. Dat zegt Ted van den Besselaar van vastgoedontwikkelaar Sabes.

Sabes wilde miljoenen euro's investeren in goede huisvesting voor arbeidsmigranten in het voormalige evenementencomplex. Het plan voor het hotel werd eind 2022 bij de gemeente op tafel gelegd. De vastgoedontwikkelaar kon er zo'n zeshonderd tot zevenhonderd mensen onderbrengen. Toch koos het bedrijf ervoor om de migranten 'prettiger te laten wonen' door hen meer ruimte te geven dan de minimumnormen. En voor optimaal toezicht was het de bedoeling dat de beheerder ook op het complex kwam wonen.

Onrust onder omwonenden

De schetsen voor het migrantenhotel lekten vorig jaar uit naar omwonenden. Dat zorgde voor veel onrust. Vooral onder de bewoners van het nabijgelegen Wernhoutsburg, het voormalige vakantiepark Patersven, was geen draagvlak. Ze vreesden voor overlast in hun omgeving waar nu al veel arbeidsmigranten wonen. Tijdens een informatiebijeenkomst lieten ze van zich horen en riepen ze op te stoppen met het project.

Maar het waren uiteindelijk 'de huidige bewoners' van het feestpaleis die roet in het eten gooiden. De verbouwplannen rond de migrantenhuisvesting liepen door de aanwezigheid van vleermuizen in het pand vertraging op. Zo mocht de centrale hal niet worden gesloopt waardoor een nieuw ontwerp moest worden gemaakt.

De vastgoedontwikkelaar, die al tonnen in het pand had geïnvesteerd, wilde niet het risico nemen tijdens de verbouwing tegen nog meer vleermuizen op te lopen. "Dan zou je een bouwstop kunnen krijgen. Gedeeltelijk slopen en nieuwbouw was daarom de beste oplossing voor het probleem, maar daarmee ook erg duur", aldus Van den Besselaar. Om die reden besloot de vastgoedontwikkelaar van de aankoop van het pand af te zien en de stekker uit het omstreden plan te trekken.



Huisvestigingsprobleem

In de regio Zundert zijn veel arbeidsmigranten nodig. De gemeente is deze week om de hoogte gebracht dat het plan vanwege ‘financiële overwegingen’ niet doorgaat. Volgens een woordvoerder gaat een projectgroep zich de komende tijd buigen over de aanpak van het huisvestingprobleem van arbeidsmigranten.

Jaiselings Royal Palace, vlak bij de Belgische grens, staat leeg sinds het faillissement in 2020. Het bedrijf werd in 1988 eigenaar van het voormalige priesteropleiding. Dat gebouw werd daarna grondig verbouwd tot feestpaleis in oosterse sferen met plek voor 16.000 bezoekers.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Geruchten blijken waar: in voormalig feestpaleis komen arbeidsmigranten

Buurtbewoners gaan los op plan voor arbeidsmigrantenhotel: 'Stop hiermee'